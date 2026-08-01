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ラディウス「HP-NE30C」
【鬼コスパ】5500円で遅延ゼロでハイレゾ＆ノイキャンの有線イヤホン「HP-NE30C」を実際に着けてみたけど有能すぎた
2026年08月01日 17時00分更新
多くの人は「いまどき有線イヤホン？」と思われるかもしれませんが、完全ワイヤレス全盛の今だからこそ、有線には見逃されがちなメリットがあります。
そのメリットは「安定性」。大事なビデオ会議直前にバッテリーが切れる危険性もなく、ワイヤレス接続関連のトラブルとも無縁。大事な商談前やゲーム対戦の直前に、慌てる事態は避けたいですよね？ そんな石橋を叩いて渡る派の人は、安心と信頼の有線イヤホンをひとつは確保しておきたいところです。
そもそも自宅やオフィスでのデスクワークでの利用が中心なら、常に動き回るわけではないので、完全ワイヤレスにこだわる必要はありません。そして、安くていい音を手に入れたいビジネスパーソンやゲーマーに、これ以上ない選択肢が登場しました。ラディウスの「HP-NE30C」です！
直販価格5500円と、ノイキャン搭載イヤホンとしては最安値クラスの価格でありながら、驚くほど有用な有線イヤホンの隠れた魅力とその実力を、詳細レビューでお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
HP-NE30Cを購入する3つのメリット
1）充電切れの心配ゼロ！ USB Type-Cに挿すだけで即使用
2）遅延も接続切れもゼロ！ アプリのハイレゾ再生も無料
3）多機能リモコンで直感的にノイキャンを切り替え
購入時に確認したい2つのポイント
1）スマホ接続時の「充電しながら使えない」問題
2）有線ならではの「断線」や「絡まり」への配慮
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