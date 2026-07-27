初めてのゲーミングマウスとして定番だった人気モデルが、大きく進化して登場しました。手頃な価格と扱いやすいサイズ感、クセの少ない左右対称デザインで、多くのゲーマーから支持を集めてきたあの名機です。

私もPCゲーム始めたての頃、予算もあまりない中で手頃な価格のゲーミングマウスとして、購入した覚えがあります。そんなお世話になったマウスが進化して最新モデルとして登場したとなると、気にならないわけがありません。

ただ、最初は「軽くなっただけでは？」と思っていたのですが、実際に仕様を確認すると、その進化は想像以上。もはやエントリーモデルのリニューアルではなく、完全にハイエンドクラスへと生まれ変わった製品といえる内容になっています。

そんなゲーミングマウスが、ロジクールの「G304 X SUPERLIGHT LIGHTSPEED」です。軽さはもちろん大きな進化ポイントですが、それだけでなく性能もガッツリ向上しています。

「昔G304を使っていた」「今でも愛用している」という人はもちろん、「軽量ゲーミングマウスが欲しいけれど、奇抜な形状は苦手」という人にも非常に魅力的な1台です。今回は、新しくなったG304 X SUPERLIGHT LIGHTSPEEDの魅力と、購入前に知っておきたいポイントを詳しく紹介していきます。