7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第28回
珍しいモノ好き必見！ 「MoveMaster hybrid joystick RSG 1」“滑らせて操作する”片手デバイス
2026年07月01日 21時00分更新
ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っている片手ゲーミングデバイス「MoveMaster hybrid joystick RSG 1」をご紹介します！
今までにない操作体験！ 新感覚の「滑らせる」ジョイスティック
「こんなの見たことない！」っていう、独自の「スライディング・グリップ」を採用した超意欲作なんです！人間工学に基づいた設計で、新しい操作スタイルを追求したいゲーマーさんなら、絶対に一度は触ってみたくなる面白さがありますよ。
ポイント①：唯一無二の「滑らせる」操作感が面白い
握って滑らせるように操作する独自の感覚は、これまでのどんなコントローラーとも違うんです！新しい操作に挑戦して、自分だけのスタイルを編み出していくワクワク感がたまりません。
ポイント②：静かなのにしっかりとした押し心地
Cherry MX Silentスイッチを採用しているから、静かなのに「押した！」という手応えはしっかり。深夜の練習でも周りを気にせず、快適な操作感を心ゆくまで堪能できちゃいますよ。
ポイント③：自然に手に馴染む、考え抜かれた形
独特な見た目ですが、実は人間工学に基づいてめちゃくちゃ丁寧に設計されているんです。長時間使っても疲れにくく、新しい操作方法なのに驚くほど手にしっくりくるのが凄すぎるんです！
7月4日（土）は秋葉原に！
MoveMaster hybrid joystick RSG 1の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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