スポーツメーカーのミズノが、eスポーツギアに本格参入しました！ それだけで「なにっ！？」ってなりますよね。



格ゲーマーなら一度は触ってみたい、まさかのレバーレスコントローラーの登場です。



まず目を引くのが、その独特で面白い形。デザイン性が高いのはもちろん、プレイヤーが「ちゃんと疲れない」形状を追求した結果、この常識破りなルックスに辿り着いたそうです。



見てもらえば分かるように、左手と右手の役割に合わせた「左右非対称形状」になっており、自然なポジションで長時間のプレイをサポートします。



いや、正直言ってもうめちゃくちゃガジェット好きの心をくすぐるようなデザインですよね！