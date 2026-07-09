万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第95回
Valve「Steam Controller」
【激売れ】Steam Controllerが人気で買えない！ ほかのゲームパッドと何が違う？
2026年07月09日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
すごく話題になっているんですよ。このゲームパッド。なんでも、「全然買えない」「瞬時に売り切れた」とかで。
どれくらい“買えない”のかって言ったら、ミスタードーナツの人気ドーナツ「もっちゅりん」くらい、人気すぎて全然買えないらしいんです。
ちょっと、珍しくないですか？ ゲームパッドで、買えないほどの人気商品って。個人的には、あまり聞いたことがないです。もっちゅりんは、並んだら一応買えて、食べたら美味しかったですけど。
何がそんなに良いんだろうな〜と思って、色々調べてみたところ「なるほど。これは良さそうだな」と、僕は納得しちゃいました。たしかに、これはゲーマーなら欲しくなる。
それがVALVEのゲームパッド「Steam Controller」です。ゲームプラットフォーム・Steamの名を冠した、Steam純正のゲームパッドです。
見た目からして、何だか普通のゲームパッドとは違います。
落ち着いたマットブラックの外観デザインは普通にかっこいいし、「ワタクシ、普通のゲームパッドとは違いますので」みたいな、ちょっとやり手っぽい表情をしていると思います。
このゲームパッド、A/B/X/Yボタン、十字キー、L/Rアナログトリガー、L/Rバンパーなどの一般的なボタンに加えて、「背面グリップボタン」を4つも、そして左右スティック下に「トラックパッド」まで付いているんですよね。そしてこれらが、リマップ（キーの割り当て）できるようにもなっている。いかにも、ゲーマー向きの仕様ですよね。
まあでも「実際に使ってみると、そうでもないな」っていう製品も、あると思うんですよ。世の中。本当に使い込んでみないとわからないよね〜と思って、じっくりと使ってみました。そして、僕は思いました。
「なんだよこれ……良すぎるだろ」って。
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