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レノボ「Lenovo Tab Plus Gen 2」
俺ならiPadよりこっち！スピーカー9個の新型タブレット「Lenovo Tab Plus Gen 2」を試して分かったエンタメ性能
2026年08月06日 17時00分更新
タブレットって、結局「画面の大きなスマホ」だと思っていませんか？ 僕もずっとそう思っていました。
でも、休日の夜、部屋の電気を消してお気に入りの映画を再生した瞬間、その固定観念は完全に打ち砕かれました。
それは、あえて動画や音楽鑑賞にステータスを全振りした、かなり尖った特異なエンタメ特化型タブレットを見つけたからです。
仕事とかにはあまり使わない。タブレットの用途はもっぱら映画やアニメ、それにゲームという生粋のエンタメ好きなら、ブッ刺さるはずです。
「Lenovo Tab Plus Gen 2」は、レノボが発売した動画・音楽鑑賞に特化したかなり尖ったAndroidタブレットです。
最大の特徴は、前代未聞の9基構成スピーカーと360度回転する内蔵キックスタンド。12.1インチへと大型化した美麗ディスプレイにDimensity 7400プロセッサを搭載し、前モデルの弱点だった処理速度も大きく改善。
エンタメも日常作業も快適にこなせる、異端にして最強の一台です。
【目次】この記事で書かれていること：
Lenovo Tab Plus Gen 2をおすすめする3つのポイントと購入前の確認事項
製品をおすすめする3つのポイント
1）とにかく音がヤバい！タブレットの常識を覆す9基のスピーカー
2）サクサク動いて快適！最新チップセットで弱点だった「速度」を克服
3）12.1インチの大画面と「360度」キックスタンドで自由自在
購入前に確認したい2つのポイント
1）重くて厚みがある
2）ヘビーな3Dゲームには不向き
🎬【3分で要約】レノボ「Lenovo Tab Plus Gen 2」動画解説
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