『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

メイクポーチの隣に似合うキーボードはどれか？なんて話をする日が来るとは思いませんでしたよ。

最近ではゲーミングPCをがっつり操るゲーマー女子の方も増えてきましたが、「ガジェットもかわいいのがいい！でもスペックには妥協したくない！」そんなワガママさんの希望を完璧に叶えてくれるキーボードが登場しました。もし、あなたが女子じゃなくても、知り合いのゲーマー女子に教えてあげると感謝されるかもしれない逸品。それが、三陽合同会社から国内販売が開始されたLofreeの「Lipstick」メカニカルキーボードです。