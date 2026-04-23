万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第22回
三陽合同会社「Lipstick」メカニカルキーボード
【見た目重視】リップスティックキーボードは出先で見せびらかしたくなるぞ
2026年04月23日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
メイクポーチの隣に似合うキーボードはどれか？なんて話をする日が来るとは思いませんでしたよ。
最近ではゲーミングPCをがっつり操るゲーマー女子の方も増えてきましたが、「ガジェットもかわいいのがいい！でもスペックには妥協したくない！」そんなワガママさんの希望を完璧に叶えてくれるキーボードが登場しました。もし、あなたが女子じゃなくても、知り合いのゲーマー女子に教えてあげると感謝されるかもしれない逸品。それが、三陽合同会社から国内販売が開始されたLofreeの「Lipstick」メカニカルキーボードです。
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