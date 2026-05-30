仕事で長時間PCを使う人すべてにとって、キーボードの質は生産性や疲労度に直結する重要な問題です。しかし、世の中にある「高級キーボード」は、必ずしもそのすべてが仕事用にフィットしているわけではありません。

そんな中、富士通クライアントコンピューティング（FCCL）がクラウドファンディング発で投入した「FMV Keyboard X」は要注目です。日本のPCメーカーならではの緻密な設計と、昨今の高級キーボード市場のトレンドを融合させた本製品は、かつてない反応速度と滑らかな打ち心地で仕事の効率を高めてくれそうな予感がビンビンです。キーボード好きから熱いまなざしを受けている理由を見ていきます。

※：なお、今回テスト・撮影した機材は試作機のため、色合いや仕上げ、ロゴの色が変更になる可能性があります。