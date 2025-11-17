ゲーミングキーボードといえば「高さがあってゴツい」「RGBライティングがビカビカで仕事中に使いづらい」という印象があります。そんな印象を打ち砕くキーボードがロジクールGから登場しました。

ロジクールG初となるロープロファイルにラピッドトリガーを採用した「G515 RAPID TKL」。厚みを抑えた設計によって、手首が疲れにくく、バッグに入れて持ち歩くにも良さそうです。

落ち着いた外装なので、仕事で使っても自然に馴染むキーボードです。“ゲームのときは勝負に強く、仕事のときは使いやすい”という、オンオフを両立できるキーボード。用途で使い分けなくても、この1台がまとめて面倒を見てくれます。

