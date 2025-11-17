このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第183回

ロジクールG「G515 RAPID TKL」

使用感抜群　見た目が普通過ぎるロジクールGのゲーミングキーボードがオンオフ使いやすくなって登場

2025年11月17日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

G515 RAPID TKL

ロジクールG「G515 RAPID TKL」

　ゲーミングキーボードといえば「高さがあってゴツい」「RGBライティングがビカビカで仕事中に使いづらい」という印象があります。そんな印象を打ち砕くキーボードがロジクールGから登場しました。

　ロジクールG初となるロープロファイルにラピッドトリガーを採用した「G515 RAPID TKL」。厚みを抑えた設計によって、手首が疲れにくく、バッグに入れて持ち歩くにも良さそうです。

　落ち着いた外装なので、仕事で使っても自然に馴染むキーボードです。“ゲームのときは勝負に強く、仕事のときは使いやすい”という、オンオフを両立できるキーボード。用途で使い分けなくても、この1台がまとめて面倒を見てくれます。

【目次】この記事で書かれていること：

G515 RAPID TKLのメリットと注意点

G515 RAPID TKLを購入する3つのメリット
1）ゲームも仕事も“これ1台”で完結
2）カスタマイズ設定も豊富
3）パームレスト不要の快適さ

購入時に注意したい2つのポイント
1）性能はバランス型。特化型が必要なら別モデルも視野に入る
2）いかにもゲーミングな見た目が欲しい人には装飾が物足りない

まとめ
詳細スペック情報

