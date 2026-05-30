『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

このガジェット、見た瞬間に誰しも「何じゃコリャ!?」と思うでしょう。キーボードでもない、ジョイスティックでもない。ロボットの操縦桿みたいな形をした謎デバイスが登場しました。握りながら「ア○ロいきまーす！」と言いたくなるヤツです。

見た目から“イロモノガジェット”かと思いきや、実はFPSやシミュレーター系ゲームのプレイヤーから「慣れるとキーマウ（キーボード＆マウス）に戻れない！」など高く評価されているゲーミングデバイスなのです。

ロボっぽい見た目で、実戦的。しかもドイツ製。こういう“本気で変なもの”って、ガジェット好きの心をぶち抜いてきます。そんなぶち抜かれたうちの1人である私が、この「MoveMaster RSG-1」の魅力を皆様にお伝えします！