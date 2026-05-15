「最強のゲーミングキーボードは欲しいけど、英語配列は使いこなせないかも……」と、あと一歩が踏み出せなかった皆さんに朗報です！2026年、ついに「こういうのを待ってた！」という決定打が現れました。それがソニーの「INZONE KBD-H75」です。



今、磁気スイッチキーボード界隈は海外ブランドが盛り上がっていますが、やっぱり使い慣れた「日本語（JIS）配列」で、しかも安心のソニーが参入してくれたのは、日本のゲーマーにとってめちゃくちゃデカい出来事です！

もちろん、ただ日本語配列に対応しただけじゃないのがソニーのこだわり。ガチで勝ちにいくための「強さ」と、日本のユーザーにうれしい「使いやすさ」が詰まった、まさに本命の一台です！

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