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ソニー「INZONE KBD-H75」
【さすがソニー】最強級キーボードにJIS配列モデル これはうれしすぎる！
2026年05月15日 17時00分更新
「最強のゲーミングキーボードは欲しいけど、英語配列は使いこなせないかも……」と、あと一歩が踏み出せなかった皆さんに朗報です！2026年、ついに「こういうのを待ってた！」という決定打が現れました。それがソニーの「INZONE KBD-H75」です。
今、磁気スイッチキーボード界隈は海外ブランドが盛り上がっていますが、やっぱり使い慣れた「日本語（JIS）配列」で、しかも安心のソニーが参入してくれたのは、日本のゲーマーにとってめちゃくちゃデカい出来事です！
もちろん、ただ日本語配列に対応しただけじゃないのがソニーのこだわり。ガチで勝ちにいくための「強さ」と、日本のユーザーにうれしい「使いやすさ」が詰まった、まさに本命の一台です！
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【目次】この記事で書かれていること：
INZONE KBD-H75を購入する3つのメリット
1）妥協なき「ガチ勢」スペックを網羅。反応速度の次元が違う
2）アルミ筐体とガスケットマウントが放つ、極上の打鍵感
3）「日本語配列」という選択肢がある安心感
購入時に確認したい2つのポイント
1）3万円台後半という「覚悟」が必要な価格設定
2）有線限定の硬派仕様と、独自のキー配置への慣れ
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