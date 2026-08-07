あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第206回
XREAL「XREAL xbx a01+」
【5万円切り】ARグラス「XREAL xbx a01+」を実際に試して分かった高いモデルとの違い
2026年08月07日 17時00分更新
皆さんは、「ARグラス」にどんなイメージを持っていますか？
多くの人は「最新ガジェット好きが使う高価なアイテム」「試してみたいけど高いから購入はちょっと……」と思っているのではないでしょうか。
しかし、近年ではさまざまなメーカーがラインアップを拡充し、なかには基本性能を維持しながら価格を抑えたモデルも登場しています。一部のガジェット好きのアイテムではなく、多くの人が手に入れられるデバイスになっていきそうな予感がしています。
しかし、気になるのが「安かろう悪かろうではないのか」という点でしょう。フラッグシップモデルが10万円前後するARグラスなので、リーズナブルであればあるほど、「え、大丈夫なの？」と感じてしまうでしょう。
そんな中、基本性能はしっかりと抑えつつ、価格は4万円台ととてもリーズナブルなARグラスが登場しました。しかも、デザインもめっちゃカッコいいんです！
今回オススメしたいのが、XREALの「XREAL xbx a01+」です。価格は4万3980円と、同社製品の中でも手に取りやすい設定になっており、「一度ARグラスを試してみたかった」という人にとって非常に魅力的な存在です。
今回は、XREAL xbx a01+が価格を抑えながらも満足できる製品なのか、高価格帯モデルとの違いはどこにあるのかなどを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）4万3980円とは思えない完成度。初めてのARグラスとして最適
2）わずか62gの軽量設計で長時間でも疲れにくい
3）明るく見やすいOLEDディスプレイで屋外利用にも対応
購入時に注意したい2つのポイント
1）空間トラッキングには対応していない
2）接続方法と音声環境は事前に確認しておこう
🎬【3分で要約】XREAL「XREAL xbx a01+」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第205回
PC俺ならiPadよりこっち！スピーカー9個の新型タブレット「Lenovo Tab Plus Gen 2」を試して分かったエンタメ性能
-
第204回
iPhoneボールペンなのにiPadにも紙と同じ滑らかさで書ける！ ありそうでなかったスゴイのを実際に試してみた
-
第203回
PC復活のXPS！Windowsノートパソコンの代名詞といえばやっぱりコレでしょ
-
第202回
デジタルCORSAIRの最新最強仕様ゲーミングキーボードがやってきた！ その実力は本物か？ もちろん実際に試してみたぞ
-
第201回
スマホスマホにくっ付くミニキーボード！触ってわかる夢の使い勝手と打ち心地「Clicks Power Keyboard」はいいぞ
-
第200回
AV【鬼コスパ】5500円で遅延ゼロでハイレゾ＆ノイキャンの有線イヤホン「HP-NE30C」を実際に着けてみたけど有能すぎた
-
第199回
PC初心者ゲーマーはこのキーボード！ 1万円台、98％、メカニカルのロジクール「G316 X 98」を実際に試してみた
-
第198回
PCなぜ高くても売れている？PCゲーム専用機「Steam Machine」が20万円でも品薄なワケ
-
第197回
PC俺ならこれを選ぶ！最強ビジネスノート「ExpertBook Ultra」を実際に試してみて分かった利点
-
第196回
スマホあの人気シリーズの全部入りアンドロイドが登場！ 2026年モデルもしっかりいいか確認
- この連載の一覧へ