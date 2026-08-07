皆さんは、「ARグラス」にどんなイメージを持っていますか？

多くの人は「最新ガジェット好きが使う高価なアイテム」「試してみたいけど高いから購入はちょっと……」と思っているのではないでしょうか。

しかし、近年ではさまざまなメーカーがラインアップを拡充し、なかには基本性能を維持しながら価格を抑えたモデルも登場しています。一部のガジェット好きのアイテムではなく、多くの人が手に入れられるデバイスになっていきそうな予感がしています。

しかし、気になるのが「安かろう悪かろうではないのか」という点でしょう。フラッグシップモデルが10万円前後するARグラスなので、リーズナブルであればあるほど、「え、大丈夫なの？」と感じてしまうでしょう。

そんな中、基本性能はしっかりと抑えつつ、価格は4万円台ととてもリーズナブルなARグラスが登場しました。しかも、デザインもめっちゃカッコいいんです！

今回オススメしたいのが、XREALの「XREAL xbx a01+」です。価格は4万3980円と、同社製品の中でも手に取りやすい設定になっており、「一度ARグラスを試してみたかった」という人にとって非常に魅力的な存在です。

今回は、XREAL xbx a01+が価格を抑えながらも満足できる製品なのか、高価格帯モデルとの違いはどこにあるのかなどを紹介します。