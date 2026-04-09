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ASUS「ROG Strix 5K XG27JCG」
【ゲーミングモニター】ゼロ距離でもドットが見えない5K180Hzの没入感とFPSに負けない2.5K330Hzを両立だ！
2026年04月09日 17時00分更新
FPSで勝つための「高リフレッシュレート」か、RPGの絶景に浸るための「高解像度」か。ゲーマーなら誰もが、この究極の二択を前に頭を抱えてきたはずです。さらに動画編集やデザインといった仕事までこなそうと思えば、何かを優先して何かを諦める……そんなジレンマが「当たり前」だと思っていました。
ですが、ASUSの「ROG Strix 5K XG27JCG」は、そんな固定観念を真正面から打ち砕いてくれました。5Kの圧倒的な精細さと、330Hzの超高速表示を一台に凝縮。「画質か、速度か」という不毛な議論を過去のものにし、美麗なシングルプレイも、命懸けの競技FPSも、一切の妥協なしに遊び尽くせる。これこそ、ずっと待ち望んでいた「理想のゲーミングディスプレー」の完成形です。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
ROG Strix 5K XG27JCGを購入する3つのメリット
1）圧倒的な解像度とピクセル密度
2）「超高画質」と「競技用スピード」を両立するデュアルモード
3）IPSパネルとして最高クラスの残像感のなさ
購入時に確認したい2つのポイント
1）HDR控えめ
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