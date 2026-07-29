万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第109回
XPPen「Pilot Pro」
神のクリック感。左手デバイス「Pilot Pro」使ったら、“1時間の仕事が、40分で”終わっちゃったわ！
2026年07月29日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
パソコンで動画の編集作業や写真のレタッチ作業を日常的に行なっている人なら経験があると思いますが、あれ、めっちゃ手に負担かかりませんか。ショートカットキーを駆使し、ツール切り替えや入力値の微調整などの反復作業は、想定以上に時間と精神を削られる上に、それにも増して手にかかる負担が深刻です。
そんなPC作業の手の疲労に悩む人におすすめしたいのが、最近注目度爆上がりの左手デバイスの導入です。
今回ご紹介するのは、XPPenのクリエイター向け左手デバイス「Pilot Pro」です。これまでキーボードとマウスの間を忙しく行き来していた複雑な操作を、左手のデバイスひとつに集約してくれ、手をあちこちへ動かす必要がなくなり、長時間の作業でも手の疲れを軽減してくれます。
また、私はこのデバイスを触ってまだそれほど経っていないですが、それまで1時間ほどかかっていた動画編集作業を、40分ほどで終わらせられるようになりました。こいつをもっともっと使いこなせるようになれば、さらに作業時間を短縮することもできそうです。
そしてこのPilot Pro、実用的であるのと同時に、なにより触っていて楽しいのです。
単なる作業効率の向上だけでなく、デバイスを操作する触感的な楽しさまでも両立した、すべてのデジタルクリエイターにおすすめしたい推しガジェットです。
動画編集やレタッチ作業の強い味方になってくれるXPPenの左手デバイス「Pilot Pro」。クリエイター向けデバイスを手掛ける同社ならではの、使い勝手にこだわった機能が詰まっています。ここからは、このデバイスがどのように作業時間を快適にしてくれるのか、推しポイントを紹介していきます。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がPilot Proを推す3つの理由
1）手元に集約される多彩な操作
2）アプリで自動切替プロファイル
3）100超のコマンドを操る拡張性
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