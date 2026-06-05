COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第104回
ミリタリーライクなCORSAIRのミドルタワーがマジカッコいい！ 押したらキケン!? そうなリセットボタンも
2026年06月05日 16時30分更新
CORSAIRはCONPUTEX TAIPEI 2026の期間中に展示会を実施。CORSAIRブランドの新たなPCケースやPCパーツが展示されていた。
ミリタリー仕様でカッコいい！
リセットボタンは危険なにおいがプンプンする仕様!?
まず目に飛び込んできたのが、ミドルタワーPCケース「WARTHOG」「WARTHOG RS」。2012年に発売されたミリタリーがテーマのケース「Vengence C70」を、現代の最新PC向けに再設計したモデルとなる。
ミリタリーを彷彿とさせるゴツイデザインはさることながら、「Remove Before Build」と書いてあるタグが付いているのにも注目したい。これは、戦闘機の重要機器にみられる「Remove Before Flight（飛行前に取り外す）」をもじったもの。さらに、リセットボタンにはフタがついており、指で上にあげると赤いボタンが。押したら何か発射されてしまうんじゃないかというようなボタンだ。こういった遊び心もちりばめられたケースになっている。
さらに、フロントのボタンの1つを押すと、背面のIO部分にライトが点灯する。デスクの下に置いた際、背面の端子が見えにくく、スマホのライトを点灯させてケーブルを接続するといったことは、多くの人が経験があるのではないだろうか。その必要がなくなるというのは、一部の人にとってはありがたいポイントだろう。
前面と上面には3D-Yパーフォレーションパネルを採用しており、独自の3D-Yパターンの通気口により、従来の平らな通気口と比較して最大12.7％エアフローが向上しているという。加えて、全面、上面、側面の3か所に360mラジエーターを取り付け可能なほか、最大13基の120mmmファンを搭載可能だ。
カラーはブラックとオリーブの2色で、WARTHOGはファンなし、WARTHOG RSは最初からRS200 PWMファンが2基とRS120が1基搭載されたモデルで、合計4パターンをラインアップする。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第103回
PCパーツ高そうだが…欲しい！ 「車体の色を変えられるBMW」がマジすごい。量産化も予定
-
第102回
PCNVIDIA RTX Spark搭載の最新AI PCがCOMPUTEX 2026で一挙公開！ 99Whバッテリー＆静音設計のパフォーマンス
-
第101回
PCAIモデル100GB超を同時処理可能！ 話題沸騰中のスーパーチップNVIDIA RTX Sparkはなにがスゴイのか？
-
第100回
PCパーツレトロゲーム機かと思ったら、Mac向けドッキングステーションでした
-
第99回
PCパーツ斬新だわ〜。側面がディスプレーになっているPCケースで、ゲームをした！
-
第98回
PCパーツRTX 5080を”そのまま”搭載！ ZOTACのガラパゴスなミニPC、独自進化がスゴすぎて笑う
-
第97回
PCパーツ木目や金属の輝きが美しい……至高のPCケースたち、Cooler Master本社で見た
-
第96回
PCパーツ台湾Cooler Master本社は、まるでPCのテーマパークだ！ すごすぎ・極限こだわりMod PC勢揃い！
-
第95回
PCパーツ見た目は懐かしのレトロなキーボード、でも中身は最新のワイヤレス！
-
第94回
sponsoredMinisforumがAI時代に最適化した新世代NAS、小型PCをCOMPUTEXで披露！ 注目の新モデル続々登場
- この連載の一覧へ