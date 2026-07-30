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KOMODO「Steam Machine」

なぜ高くても売れている？PCゲーム専用機「Steam Machine」が20万円でも品薄なワケ

2026年07月30日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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KOMODO「Steam Machine」

　「PCで本格的なゲームを遊びたい！」そう思ったとき、最初に立ちはだかるのがゲーミングパソコンを買わないと……という高い壁です。高いし、初期設定も大変そう、そしてなにより部屋を圧迫する巨大な筐体……。

　最近は手軽なポータブルゲーム機も出てきましたが、重めの本体を持ち続け、小さな画面で目を凝らすスタイルは、どうしてもプレー環境に妥協が必要でした。

　そんなPCゲーマーの長年の悩みを吹き飛ばし、いま「20万円弱という強気の価格にもかかわらず品薄状態」と大きな話題を呼んでいる製品があります！

次ページ：20万円でも品薄！売れる理由はいくつもあった

シンプルなデザインで、どんな場所にも置きやすい

　Steam Machineは、米Valve社が開発し、日本ではKOMODOが正規展開する新世代の据え置き型ゲームコンソールです。

　コンパクトなキューブ型ボディに高性能パーツを凝縮し、家庭のテレビやモニターに接続するだけで「Steam」の膨大なPCゲームを快適にプレー可能。

　PCならではのハイクオリティーなグラフィックと、家庭用ゲーム機の直感的な操作性を両立した、今もっとも注目されているゲームハードです！ この記事を読めば、Steam Machineが品薄になる理由がわかりますよ。

【目次】この記事で書かれていること：

Steam Machineを使うメリットと注意点

Steam Machineを購入する3つのメリット
1）難しい知識は一切不要！電源を入れるだけで遊べる簡単操作
2）リビングに置ける15cmキューブ！省スペース＆驚きの静音設計
3）圧倒的なタイトル数！Steamのゲームを遊べる「夢の箱」

購入時に確認したい2つのポイント
1）20万円弱という価格とグラフィックパーツの拡張性
2）空前の人気で入手困難！周辺機器も含めた最新情報のチェックが必須

まとめ
スペック情報
ギャラリー

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