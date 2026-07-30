「PCで本格的なゲームを遊びたい！」そう思ったとき、最初に立ちはだかるのがゲーミングパソコンを買わないと……という高い壁です。高いし、初期設定も大変そう、そしてなにより部屋を圧迫する巨大な筐体……。



最近は手軽なポータブルゲーム機も出てきましたが、重めの本体を持ち続け、小さな画面で目を凝らすスタイルは、どうしてもプレー環境に妥協が必要でした。

そんなPCゲーマーの長年の悩みを吹き飛ばし、いま「20万円弱という強気の価格にもかかわらず品薄状態」と大きな話題を呼んでいる製品があります！

Steam Machineは、米Valve社が開発し、日本ではKOMODOが正規展開する新世代の据え置き型ゲームコンソールです。



コンパクトなキューブ型ボディに高性能パーツを凝縮し、家庭のテレビやモニターに接続するだけで「Steam」の膨大なPCゲームを快適にプレー可能。



PCならではのハイクオリティーなグラフィックと、家庭用ゲーム機の直感的な操作性を両立した、今もっとも注目されているゲームハードです！ この記事を読めば、Steam Machineが品薄になる理由がわかりますよ。