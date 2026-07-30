あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第198回
KOMODO「Steam Machine」
なぜ高くても売れている？PCゲーム専用機「Steam Machine」が20万円でも品薄なワケ
2026年07月30日 17時00分更新
「PCで本格的なゲームを遊びたい！」そう思ったとき、最初に立ちはだかるのがゲーミングパソコンを買わないと……という高い壁です。高いし、初期設定も大変そう、そしてなにより部屋を圧迫する巨大な筐体……。
最近は手軽なポータブルゲーム機も出てきましたが、重めの本体を持ち続け、小さな画面で目を凝らすスタイルは、どうしてもプレー環境に妥協が必要でした。
そんなPCゲーマーの長年の悩みを吹き飛ばし、いま「20万円弱という強気の価格にもかかわらず品薄状態」と大きな話題を呼んでいる製品があります！
Steam Machineは、米Valve社が開発し、日本ではKOMODOが正規展開する新世代の据え置き型ゲームコンソールです。
コンパクトなキューブ型ボディに高性能パーツを凝縮し、家庭のテレビやモニターに接続するだけで「Steam」の膨大なPCゲームを快適にプレー可能。
PCならではのハイクオリティーなグラフィックと、家庭用ゲーム機の直感的な操作性を両立した、今もっとも注目されているゲームハードです！ この記事を読めば、Steam Machineが品薄になる理由がわかりますよ。
【目次】この記事で書かれていること：
Steam Machineを購入する3つのメリット
1）難しい知識は一切不要！電源を入れるだけで遊べる簡単操作
2）リビングに置ける15cmキューブ！省スペース＆驚きの静音設計
3）圧倒的なタイトル数！Steamのゲームを遊べる「夢の箱」
購入時に確認したい2つのポイント
1）20万円弱という価格とグラフィックパーツの拡張性
2）空前の人気で入手困難！周辺機器も含めた最新情報のチェックが必須
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第197回
PC俺ならこれを選ぶ！最強ビジネスノート「ExpertBook Ultra」を実際に試してみて分かった利点
-
第196回
スマホあの人気シリーズの全部入りアンドロイドが登場！ 2026年モデルもしっかりいいか確認
-
第195回
PCあの定番マウスが超絶進化！ 慣れた形そのままで59gの軽量となったロジクール「G304」 使い勝手も相変わらず良い！
-
第194回
PC4K解像度で2画面はスゴい！ しかも持ち運べる高性能モニターがやっぱりスゴすぎる
-
第193回
スマホ【やりすぎスマホ】カメラに巨大レンズを装着！ スゴすぎる「OPPO Find X9 Ultra」
-
第192回
PCノートパソコン「Surface Pro 13」がAI性能2倍＆最大64GBでパワー不足を解消！
-
第191回
AVテレビいらない族のための録画機、配線ほぼゼロ、YouTube感覚で番組を見られる「miyotto」がスマートすぎる
-
第190回
AVついに会話ができるスマートスピーカーが登場！Gemini対応の実力を試してみた！
-
第189回
PC100万円超えのバケモノゲーミングノートPC！RTX 5090搭載、性能が異次元すぎてロマンが爆発した
-
第188回
デジタルうおお！デカい！ キーボードに“スマホ級“の液晶載せちゃった「Command Series KB7」、なお性能はガチ
- この連載の一覧へ