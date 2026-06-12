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AULA「AG60」
【最強キーボード】モード切替でゲームにも仕事にも使える、4万円台でもこれなら買い
2026年06月12日 17時00分更新
PCゲーマーにとって、キーボードの反応速度や打鍵感はプレイの質に直結します。とはいえ、プレイスタイルや遊ぶジャンルに合わせて複数のキーボードを使い分けるのは現実的ではありません。
そんな悩みを解決する、ゲーミング特化の尖った機能を備えたキーボードを見つけました。スイッチのモードを切り替えることで打鍵感を変えられ、ポーリングレート8000Hzの高速応答にも対応。4万円台という価格ですが、勝利にこだわるゲーマーなら納得してもらえるはずです。
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