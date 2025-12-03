ゲーマーにとって、キーボードとマウスの距離感は操作精度を大きく左右します。また、マウスを操作するスペースは広い方が何かと便利です。FPSやTPSなどは、マウスを多く活用する一方で、キーボードで使用するキーは左手側に集中しているという面も。そんな“スペースにたいするこだわり“に対して、柔軟に対応できるのが、ASUSの分離型ゲーミングキーボード「ROG Falcata Gaming Keyboard」です。

最大の特徴は、左右のキーボードユニットを完全に分離できる構造。左側のみの操作にも対応するので、右手でマウスを使うためのスペースを大きく空けられます。さらに、ROGブランドらしい高反応スイッチと静音性の両立も魅力です。

