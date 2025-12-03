あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第200回
ASUS「ROG Falcata Gaming Keyboard」
別れるの？ 片側のみの使用も可能でマウス操作が広く取れる分離型ゲーミングキーボードを試してみた
2025年12月03日 17時00分更新
ゲーマーにとって、キーボードとマウスの距離感は操作精度を大きく左右します。また、マウスを操作するスペースは広い方が何かと便利です。FPSやTPSなどは、マウスを多く活用する一方で、キーボードで使用するキーは左手側に集中しているという面も。そんな“スペースにたいするこだわり“に対して、柔軟に対応できるのが、ASUSの分離型ゲーミングキーボード「ROG Falcata Gaming Keyboard」です。
最大の特徴は、左右のキーボードユニットを完全に分離できる構造。左側のみの操作にも対応するので、右手でマウスを使うためのスペースを大きく空けられます。さらに、ROGブランドらしい高反応スイッチと静音性の両立も魅力です。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
ROG Falcata Gaming Keyboardのメリットと注意点
ROG Falcata Gaming Keyboardを購入する3つのメリット
1）分離設計でマウス操作スペースを拡張
2）多彩な接続方式と省スペース設計
3）ROGらしい高レスポンス＆静音性
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格帯と用途の見極め
2）分離型レイアウトに慣れが必要
この連載の記事
-
第199回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこっち！ 1回充電で21日間バッテリー持ちだけじゃない魅力を紹介
-
第198回
iPhoneたとえ売れてなくてもこれこそ史上最高、至高のiPhone！ 俺が「iPhone Air」をそう言える理由教えます
-
第197回
AVおもちゃじゃなかった！ 本物のプロ仕様レコーダー 圧倒的なビルドクオリティと機能性にため息
-
第196回
ビジネス「Plaud Note Pro」がすごい！ ボタン一つで会議や通話を全記録＆全テキスト化
-
第195回
トピックス1フレーム未満の低遅延でゲームにもいい、高画質で用途が広いベンキューの4Kプロジェクター
-
第194回
PCパーツ4500円で買える自作PC用ミニディスプレーがめちゃくちゃ安くてお買い得！
-
第193回
AVパソコンのスピーカーに迷ってる人にコレ、小型で2万円台、価格10万円と言われても納得の高音質
-
第192回
PCパーツ目立ち度MAXなM.2 SSDのお立ち台！ 性能もバッチリでこれは欲しい……
-
第191回
PCパーツまるで折り紙！厚さ5ミリの変形マウスがお守り代わりになって便利過ぎる
-
第190回
トピックス【寝落ち推奨】買うなら絶対この椅子がいい！ ベッド並みにふかふかで快適、圧倒的リラックス体験
- この連載の一覧へ