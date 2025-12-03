このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第200回

ASUS「ROG Falcata Gaming Keyboard」

別れるの？ 片側のみの使用も可能でマウス操作が広く取れる分離型ゲーミングキーボードを試してみた

2025年12月03日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

ROG Falcata Gaming Keyboard

ASUS「ROG Falcata Gaming Keyboard」

　ゲーマーにとって、キーボードとマウスの距離感は操作精度を大きく左右します。また、マウスを操作するスペースは広い方が何かと便利です。FPSやTPSなどは、マウスを多く活用する一方で、キーボードで使用するキーは左手側に集中しているという面も。そんな“スペースにたいするこだわり“に対して、柔軟に対応できるのが、ASUSの分離型ゲーミングキーボード「ROG Falcata Gaming Keyboard」です。

　最大の特徴は、左右のキーボードユニットを完全に分離できる構造。左側のみの操作にも対応するので、右手でマウスを使うためのスペースを大きく空けられます。さらに、ROGブランドらしい高反応スイッチと静音性の両立も魅力です。

【目次】この記事で書かれていること：

ROG Falcata Gaming Keyboardのメリットと注意点

ROG Falcata Gaming Keyboardを購入する3つのメリット
1）分離設計でマウス操作スペースを拡張
2）多彩な接続方式と省スペース設計
3）ROGらしい高レスポンス＆静音性

購入時に確認したい2つのポイント
1）価格帯と用途の見極め
2）分離型レイアウトに慣れが必要

まとめ
詳細スペック情報

