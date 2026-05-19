あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第131回
ORICO「OM28PR」
この変態！ SSDケースまでついた全部入りドッキングステーションの欲張り感が好きすぎる
2026年05月19日 17時00分更新
「こんな端子いつ使うんだ……」と思うかもしれませんが、いざという時の安心感は絶大。さらにSSDまで内蔵できるなんて、ちょっと欲張りすぎです。今回は、そんな変態的で便利なガジェットのお話です。
ノートPCを選ぶ際、ポートの数は重要なポイントです。しかし、あれもこれもと接続端子が豊富なモデルを選ぶと、本体サイズも大きくなり、本来の魅力である携帯性が損なわれてしまうのが悩ましいところ。軽くて薄いノートPCを選びつつ、必要なポートを補うにはどうすればいいのでしょうか。
その解決策となるのが、多機能なドッキングステーションを持ち歩くというスタイル。ORICOの「OM28PR」は、一般的なポート拡張だけでなく、SSDケースの機能まで備えた二刀流の製品です。入出力ポートをあまり使わないという人にも、ストレージを外付けで拡張できる。ポートの拡張、容量の拡張、どちらの用途を欲している人にもオススメのアイテムです。
【目次】この記事で書かれていること：
OM28PRを購入する3つのメリット
1）外付けSSDケースになる安心感
2）多彩なポートと4K映像出力対応
3）PD100W給電と冷却面への配慮
購入時に確認したい2つのポイント
1）使わない端子が出てくる可能性
2）転送速度は10Gbpsに留まる
■Amazon.co.jpで購入
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