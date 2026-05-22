『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ゲーミングキーボードを“安いから”という理由で選ぶと、時代に取り残されるかもしれませんよ！

というのも、ゲーマーの間では「ラピッドトリガー」機能の搭載や、8000Hzのポーリングレートといった、ハイエンド向けの性能を持つキーボードが市場で人気を博しています。こういったモデルは、どれも価格はけっして安くはありません。

そのため、最近では「なるべく安く手に入れる」というよりかは、「ハイエンドなキーボードを買って、長く使う」という選び方のほうが主流になってきているように感じます。

そんな、ハイエンドなゲーミングキーボードで、かつ“ちょうどいいサイズ感”も魅力、さらに“高級感があって所有欲も満たしてくれる”最強のモデルを見つけました。それが、CORSAIRの「MAKR PRO 75」です。

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