万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第51回
CORSAIR「MAKR PRO 75」
【最高級キーボード】 75％サイズ＆最強性能を誇るプレミアムな逸品
2026年05月22日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ゲーミングキーボードを“安いから”という理由で選ぶと、時代に取り残されるかもしれませんよ！
というのも、ゲーマーの間では「ラピッドトリガー」機能の搭載や、8000Hzのポーリングレートといった、ハイエンド向けの性能を持つキーボードが市場で人気を博しています。こういったモデルは、どれも価格はけっして安くはありません。
そのため、最近では「なるべく安く手に入れる」というよりかは、「ハイエンドなキーボードを買って、長く使う」という選び方のほうが主流になってきているように感じます。
そんな、ハイエンドなゲーミングキーボードで、かつ“ちょうどいいサイズ感”も魅力、さらに“高級感があって所有欲も満たしてくれる”最強のモデルを見つけました。それが、CORSAIRの「MAKR PRO 75」です。
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