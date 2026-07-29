画面がフリーズして数秒待たされる時間や、重い資料を開くたびにクルクル回るローディングアイコン……。



「パソコンのスペックが低い」っていうだけの理由で、大切な時間が削られていくの、めちゃくちゃもったいないですよね。1分1秒の遅れがそのままチャンスを逃すことにつながるビジネスの世界だからこそ、時間って実はお金で買える部分も大きいんです。



今回試したビジネスノートPCは、まさにそんな「妥協したくない」という人向けに作られた一台。そこらのエントリー向けゲーミングノートすらサクッと置き去りにするような圧倒的なパワーがあって、こちらの頭脳や能力をロスなくそのまま成果に変えてくれます。



「仕事のスピードを本気で上げたい」と思っているなら、かなりグッとくる1台を試してみました！

ASUSの「ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1027X)」は、ビジネスの最前線で戦う人のために作られたフラッグシップ機。



CPUにはインテルCore Ultra X7 358Hを搭載。さらに64GBという余裕すぎるメモリー、そして14型の3K有機ELディスプレイを、驚くほど薄くて軽いボディに詰め込んでいます。



あらゆる作業がサクサクこなせる、まさにスキのないビジネス向けノートPCとなっています。