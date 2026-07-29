あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第197回
ASUS JAPAN「ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1027X)」
俺ならこれを選ぶ！最強ビジネスノート「ExpertBook Ultra」を実際に試してみて分かった利点
2026年07月29日 17時00分更新
画面がフリーズして数秒待たされる時間や、重い資料を開くたびにクルクル回るローディングアイコン……。
「パソコンのスペックが低い」っていうだけの理由で、大切な時間が削られていくの、めちゃくちゃもったいないですよね。1分1秒の遅れがそのままチャンスを逃すことにつながるビジネスの世界だからこそ、時間って実はお金で買える部分も大きいんです。
今回試したビジネスノートPCは、まさにそんな「妥協したくない」という人向けに作られた一台。そこらのエントリー向けゲーミングノートすらサクッと置き去りにするような圧倒的なパワーがあって、こちらの頭脳や能力をロスなくそのまま成果に変えてくれます。
「仕事のスピードを本気で上げたい」と思っているなら、かなりグッとくる1台を試してみました！
ASUSの「ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1027X)」は、ビジネスの最前線で戦う人のために作られたフラッグシップ機。
CPUにはインテルCore Ultra X7 358Hを搭載。さらに64GBという余裕すぎるメモリー、そして14型の3K有機ELディスプレイを、驚くほど薄くて軽いボディに詰め込んでいます。
あらゆる作業がサクサクこなせる、まさにスキのないビジネス向けノートPCとなっています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）処理が速い！Core Ultra X7 358H搭載で、AIもアプリもストレスなし
2）画面がいい！色鮮やかな14型3K有機ELと120Hz駆動で、文字の見やすさと作業効率が劇的アップ
3）持ち運びの常識を覆す！MIL規格のタフネスと最薄部10.9mmがもたらす「最強の機動力」
購入時に確認したい2つのポイント
1）「いいものは高い」を地で行く価格設定！納得して選べる人向けの一台
2）14インチにギッシリ詰まった独特のキー配列は慣れが必要
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