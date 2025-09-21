ゲーミングキーボードを選ぶとき、性能だけでなくデザイン性も重要なポイントです。とはいえ、高性能モデルはどうしても黒や白といった定番カラーが中心で、人と差をつけにくいのが現状でした。そんな中、Razerの人気モデル「BlackWidow V4 75%」に、ブランドイメージカラーである「Phantom Green」が追加されました。

登場以来、確かな打鍵感とゲーミング性能で定評のある製品だけに、性能面での不安はゼロ。あとは自分らしいカラーを選びたい、というユーザーにぴったりのモデルです。

