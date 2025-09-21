あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第129回
Razer「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」
あの人気ゲーミングキーボードに新色が出た！「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」
2025年09月21日 17時00分更新
ゲーミングキーボードを選ぶとき、性能だけでなくデザイン性も重要なポイントです。とはいえ、高性能モデルはどうしても黒や白といった定番カラーが中心で、人と差をつけにくいのが現状でした。そんな中、Razerの人気モデル「BlackWidow V4 75%」に、ブランドイメージカラーである「Phantom Green」が追加されました。
登場以来、確かな打鍵感とゲーミング性能で定評のある製品だけに、性能面での不安はゼロ。あとは自分らしいカラーを選びたい、というユーザーにぴったりのモデルです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Editionのメリットと注意点
Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Editionを購入する3つのメリット
1）光が映えるクリアキー
2）全部入りの高性能
3）小型設計で省スペース
購入時に注意したい2つのポイント
1）普段使いには不便
2）耐久性の懸念
この連載の記事
-
第128回
スマホこんなに小さくて65W 世界最小級の急速充電器NovaPort SOLOⅡ 65W1C
-
第127回
トピックスサウナで使えるスマートウォッチ！ サウナ好きが考えたありそうでなかった熱にも水にも強いSHOWDOWN１
-
第126回
PCパーツ【激安】6000円切りのラピッドトリガー採用のゲーミングキーボードが安すぎる【FUN60 Pro SP】
-
第125回
iPhone純正品の4割価格で超便利 操作性も十分OKなIPad用キーボード付きケース
-
第124回
スマホKindleみたいな白黒スマホ!? 寝る前の読書に最強デバイス【BOOX Palma 2】
-
第123回
トピックス配信の見切れ防止に！3300円で買える人の動きを自動追尾してくれるスマホスタンド
-
第122回
PCこの大画面・性能で15万円台は安いぞ！ 弱点が見当たらないBenQディスプレー【MOBIUZ EX381U】
-
第121回
PC小型こそロマン！Core Ultra 7 265＋RTX 5070搭載の究極ミニPC【MAGNUS ONE EU275070C】
-
第120回
家電ASCII【量販店で売上1位】 今ハンディ掃除機買うならもの凄い吸引力のコレで決まり【EVOPOWER DX】
-
第119回
デジカメ高い……でも欲しい！価格も立ち位置も唯一無二なソニーのアレを推したい
- この連載の一覧へ