あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第129回

Razer「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」

あの人気ゲーミングキーボードに新色が出た！「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」

2025年09月21日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition

ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」

　ゲーミングキーボードを選ぶとき、性能だけでなくデザイン性も重要なポイントです。とはいえ、高性能モデルはどうしても黒や白といった定番カラーが中心で、人と差をつけにくいのが現状でした。そんな中、Razerの人気モデル「BlackWidow V4 75%」に、ブランドイメージカラーである「Phantom Green」が追加されました。

　登場以来、確かな打鍵感とゲーミング性能で定評のある製品だけに、性能面での不安はゼロ。あとは自分らしいカラーを選びたい、というユーザーにぴったりのモデルです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Editionのメリットと注意点

Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Editionを購入する3つのメリット
1）光が映えるクリアキー
2）全部入りの高性能
3）小型設計で省スペース

購入時に注意したい2つのポイント
1）普段使いには不便
2）耐久性の懸念

まとめ
詳細スペック情報

