動画編集や画像処理をやっていると、ぶち当たる壁があって、それが「ショートカットキー覚えられない＆使いづらい問題」です。作業効率を上げるために専用の左手デバイスを調べても、平気で2〜3万円もして「いや、高すぎだろ……」と諦めていた人も多いはず。

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