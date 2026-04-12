あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第96回
Ulanzi「Ulanzi D100H Dial」
左手デバイス高すぎ問題が解決！約6000円「ダイヤル型コントローラー」が神コスパでメチャ売れ
2026年04月12日 17時00分更新
動画編集や画像処理をやっていると、ぶち当たる壁があって、それが「ショートカットキー覚えられない＆使いづらい問題」です。作業効率を上げるために専用の左手デバイスを調べても、平気で2〜3万円もして「いや、高すぎだろ……」と諦めていた人も多いはず。
そんな悩みを、たったの5999円という価格破壊で一発解決してくれるのが、「Ulanzi D100H Dial」です。動画編集でのタイムラインのスクロールやコマ送り、イラスト制作でのブラシサイズの調整、写真現像でのパラメーター変更など、あらゆる操作を直感的にこなせる最強の神コスパガジェットです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Ulanzi D100H Dialを購入する3つのメリット
1）快感のダイヤル操作
2）カスタム機能と接続性が幅広い
3）照明も操るスマートな連携
購入時に確認したい2つのポイント
1）既存の左手デバイス勢は使用感に注意
2）デバイスが使えない環境だと途端に効率が下がるかも
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