ゲーマーにとってキーボード選びは、勝敗を分ける重要な要素です。特にFPSなどの競技性の高いゲームでは、入力のわずかな遅延や反応速度の差がプレイの快適さに直結します。そんなゲーマーの悩みを一気に解決してくれそうな、最新スペックを詰め込んだキーボードがCORSAIRの「CLIPPER PRO MINI 60」です。

本製品は、CORSAIR独自の磁気ホール効果スイッチを採用したゲーミングキーボードです。ラピッドトリガーや8000Hzのハイポーリングレートを採用するなど、最新のゲーミングキーボードとして必要とされるトレンド仕様をカバーしており、スペックを見るだけでも「最強」の予感が漂います。果たしてその実力は本物なのか、実際に触ってみました。

コンパクトな60％サイズの筐体に、ゲーマーが欲しい最新機能が惜しみなく詰め込まれている。このゲーミングキーボードはCORSAIRの「CLIPPER PRO MINI 60」です。実際のプレイにどう影響するのか、日常的な使い勝手はどうなのか、本製品に触れてみたメリットと購入時に確認したいポイントを紹介します。

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