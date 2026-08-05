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セブラ「スタイラスツーウェイ」

ボールペンなのにiPadにも紙と同じ滑らかさで書ける！ ありそうでなかったスゴイのを実際に試してみた

2026年08月05日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本　編集●ASCII

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　普段からiPadでメモを取るけど、紙の手帳やノートも手放せないという人もいるのではないでしょうか。とはいえ、デジタルとアナログを行き来するたびに、Apple Pencilとボールペンを持ち替えるのは面倒ですよね。そんな悩みを解決してくれる、ありそうでなかった便利な道具を発見しました！

　それがゼブラの「スタイラスツーウェイ」です！ これ一本あれば、紙にもiPadの画面にも同じペンで滑らかに文字が書けるんです。今回はこの新発想ペンの魅力と注意点を、お伝えします。

次ページ：手書きマニアも納得！ デジタルもアナログも書きまくれるペン

　この製品は紙への筆記とiPadの操作をこれ1本でこなせる、ボールペンとスタイラスペンが一体化したアイテムです。0.5mmの専用ジェルインクを搭載し、紙のノートにもiPadの画面にも、持ち替えることなくスムーズに書き込めます。iPad上ではインクが出にくい特殊構造を採用しているため、画面を汚す心配もありません。ただし、iPadはガラスフィルムを貼っておいたほうがいいそうです。

　iPadの側面にくっ付くマグネット吸着機能も備え、USB Type-Cで充電可能です。純正のApple Pencilと異なり、筆圧検知と傾き検知機能はないので、お絵描きに使うのは難しいですが、ビジネスや学習などで便利に使える実用的なペンです。

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【目次】この記事で書かれていること：

スタイラスツーウェイのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）1本2役！ 紙とiPadをシームレスにつなぐ新発想
2）いつものボールペンの書き心地をそのまま実現
3）ピタッとくっつくマグネット搭載で持ち運びもスマート

購入時に注意したいポイント
1）筆圧や傾き検知は非対応で文字を書くのが前提
2）iPad Air非対応など機種やフィルムの条件がある

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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