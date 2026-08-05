普段からiPadでメモを取るけど、紙の手帳やノートも手放せないという人もいるのではないでしょうか。とはいえ、デジタルとアナログを行き来するたびに、Apple Pencilとボールペンを持ち替えるのは面倒ですよね。そんな悩みを解決してくれる、ありそうでなかった便利な道具を発見しました！

それがゼブラの「スタイラスツーウェイ」です！ これ一本あれば、紙にもiPadの画面にも同じペンで滑らかに文字が書けるんです。今回はこの新発想ペンの魅力と注意点を、お伝えします。

この製品は紙への筆記とiPadの操作をこれ1本でこなせる、ボールペンとスタイラスペンが一体化したアイテムです。0.5mmの専用ジェルインクを搭載し、紙のノートにもiPadの画面にも、持ち替えることなくスムーズに書き込めます。iPad上ではインクが出にくい特殊構造を採用しているため、画面を汚す心配もありません。ただし、iPadはガラスフィルムを貼っておいたほうがいいそうです。

iPadの側面にくっ付くマグネット吸着機能も備え、USB Type-Cで充電可能です。純正のApple Pencilと異なり、筆圧検知と傾き検知機能はないので、お絵描きに使うのは難しいですが、ビジネスや学習などで便利に使える実用的なペンです。