あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第125回
Cooler Master「MasterHUB」
これはカッコいい！合体・変形・変態な左手デバイスが俺の好みすぎる！
2026年05月13日 17時00分更新
左手デバイスの代表格といえば、Elgatoの「Stream Deck」が挙げられます。ボタンや、モデルによってはタッチ液晶とダイヤルなどが搭載されており、それぞれにアクションを割り当てられるのでとても便利ですが、中には「こっち側にダイヤルで、ここにボタンがあったら」「ボタンやダイヤル以外の操作があったほうが便利なのに」と思う人もいるのではないでしょうか。
そんな方に推したいのが、Cooler Masterの「MasterHUB」です。何がいいかってこのMasterHUB、モジュールを組み替えることで自分の好みの操作環境を構築できる、“合体・変形する左手デバイス”なんです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）自由すぎるカスタマイズ性
2）操作を網羅する多彩なモジュール
3）幅広いアプリケーション対応
購入時に注意したいポイント
1）モジュールごとの価格に注意
2）組み合わせに制限がある
■Amazon.co.jpで購入
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