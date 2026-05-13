左手デバイスの代表格といえば、Elgatoの「Stream Deck」が挙げられます。ボタンや、モデルによってはタッチ液晶とダイヤルなどが搭載されており、それぞれにアクションを割り当てられるのでとても便利ですが、中には「こっち側にダイヤルで、ここにボタンがあったら」「ボタンやダイヤル以外の操作があったほうが便利なのに」と思う人もいるのではないでしょうか。

そんな方に推したいのが、Cooler Masterの「MasterHUB」です。何がいいかってこのMasterHUB、モジュールを組み替えることで自分の好みの操作環境を構築できる、“合体・変形する左手デバイス”なんです。

【目次】この記事で書かれていること： MasterHUBのメリットと注意点 製品を購入する3つのメリット

1）自由すぎるカスタマイズ性

2）操作を網羅する多彩なモジュール

3）幅広いアプリケーション対応 購入時に注意したいポイント

1）モジュールごとの価格に注意

2）組み合わせに制限がある まとめ

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