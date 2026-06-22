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ロジクール「ロジクールG G512 X 75」
この変態！キーをメカニカルとアナログにスイッチ付け替え可能、1台2役の欲張りキーボード
2026年06月22日 17時00分更新
キーボードは人によって好みが分かれる入力デバイスです。特にプレイするゲームによって、最適なスイッチの重さや反応速度は全く異なります。そのため、いざ買ってみても「自分には合わなかった……」と後悔してしまうことも少なくありません。高価なゲーミングキーボードを買ってから合わないと気づくのは悲しいですよね。
そんなキーボード選びの悩みを解決してくれる、「変態的」な製品を見つけました。なんと、1台のキーボードでメカニカルスイッチとアナログ磁気スイッチを自由に付け替えられるという欲張りなモデルです。これなら自分の好みに合わせて後からいくらでもカスタマイズできるため、買って失敗したとは感じないはず。このキーボードなら、理想の環境が手に入ります。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
ロジクールG G512 X 75を購入する3つのメリット
1）磁気とメカニカルが自由に混在
2）光るライトバーと便利なダイヤル
3）8000Hzの超高速応答
購入時に確認したい2つのポイント
1）有線接続のみでワイヤレス非対応
2）設定ソフトの操作に慣れが必要
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