キーボードは人によって好みが分かれる入力デバイスです。特にプレイするゲームによって、最適なスイッチの重さや反応速度は全く異なります。そのため、いざ買ってみても「自分には合わなかった……」と後悔してしまうことも少なくありません。高価なゲーミングキーボードを買ってから合わないと気づくのは悲しいですよね。

そんなキーボード選びの悩みを解決してくれる、「変態的」な製品を見つけました。なんと、1台のキーボードでメカニカルスイッチとアナログ磁気スイッチを自由に付け替えられるという欲張りなモデルです。これなら自分の好みに合わせて後からいくらでもカスタマイズできるため、買って失敗したとは感じないはず。このキーボードなら、理想の環境が手に入ります。

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