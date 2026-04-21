万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第20回
CORSAIR「CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG」
高見えする「穴あきマウス」発見！マグネシウム合金製でこれなら買っても良いのかなと思えるゲーミングマウス
2026年04月21日 18時00分更新
これ、個人的にかなり長い間悩んできたテーマなんですが。
軽さをとことんまで突き詰めるために、本体のプラスチック素材を極限まで取り除くことで、重量を数グラム単位で軽量化している、ハニカム（穴あき）マウス。ゲーミングマウスにとって、確かに軽さは正義なんですが、ハニカムマウスに関しては、個人的に「プラスチック感が強くてどうしても安っぽく見える……」というジレンマを感じていました。軽さをとるか、所有欲を満たす質感をとるか。これまでゲーミングマウスを新調する際はずっと葛藤してきたんです。
しかし！ そんなマウス選び妥協の歴史に、ついに終止符を打つかもしれない逸品が登場しました。それが、CORSAIRの「CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG」です。
このマウス、手にした瞬間に「あ、これは今までのハニカムマウスとは違う！」と感じられる、見た目も軽さも全部ほしいというワガママを、そのまま具現化したようなモデルになっています。
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