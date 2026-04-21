これ、個人的にかなり長い間悩んできたテーマなんですが。

軽さをとことんまで突き詰めるために、本体のプラスチック素材を極限まで取り除くことで、重量を数グラム単位で軽量化している、ハニカム（穴あき）マウス。ゲーミングマウスにとって、確かに軽さは正義なんですが、ハニカムマウスに関しては、個人的に「プラスチック感が強くてどうしても安っぽく見える……」というジレンマを感じていました。軽さをとるか、所有欲を満たす質感をとるか。これまでゲーミングマウスを新調する際はずっと葛藤してきたんです。

しかし！ そんなマウス選び妥協の歴史に、ついに終止符を打つかもしれない逸品が登場しました。それが、CORSAIRの「CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG」です。

このマウス、手にした瞬間に「あ、これは今までのハニカムマウスとは違う！」と感じられる、見た目も軽さも全部ほしいというワガママを、そのまま具現化したようなモデルになっています。

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