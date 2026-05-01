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ASUS「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」
これはカッコ良すぎるゲーミングチェア！ ASUS「ROG」ブランドらしい逸品
2026年05月01日 17時00分更新
市場が広がり、バリエーションも増えたゲーミングチェア
そんな中、未来感がカッコ良すぎる製品がASUS ROGから登場！
ゲーミングチェア市場は、ここ数年で一気に選択肢が増えました。レーシングシート風の定番モデルから、オフィスチェア寄りの高機能タイプまで、見た目も機能もバラバラで「結局どれを選べばいいのかわからない」と感じている人も多いはず。特に価格帯も幅広く、安価なモデルからハイエンドまで揃っているため、決め手に欠けるのが正直なところです。
そんな中、とにかく「こだわりのゲーム部屋に置くからデザインに妥協したくない」「カッコいい未来感のあるゲーミングチェアがほしい」という人にオススメしたい製品を見つけました。ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」が手がける「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」です。
【目次】この記事で書かれていること：
ROG Destrier Ergo Gaming Chairのメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）サイボーグの外骨格をイメージしたデザインが率直にカッコイイ
2）アームレストの調整機能が強力。さまざまなスタイルでゲームを楽しめる
3）背面のメッシュ素材で蒸れにくい。PUフォームの組み合わせで快適性と耐久性を両立
購入時に注意したいポイント
1）10万円オーバーの価格はなかなかに高価
2）保証期間は1年と短め。延長サービスも視野に
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