市場が広がり、バリエーションも増えたゲーミングチェア

そんな中、未来感がカッコ良すぎる製品がASUS ROGから登場！

ゲーミングチェア市場は、ここ数年で一気に選択肢が増えました。レーシングシート風の定番モデルから、オフィスチェア寄りの高機能タイプまで、見た目も機能もバラバラで「結局どれを選べばいいのかわからない」と感じている人も多いはず。特に価格帯も幅広く、安価なモデルからハイエンドまで揃っているため、決め手に欠けるのが正直なところです。

そんな中、とにかく「こだわりのゲーム部屋に置くからデザインに妥協したくない」「カッコいい未来感のあるゲーミングチェアがほしい」という人にオススメしたい製品を見つけました。ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」が手がける「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」です。