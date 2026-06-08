『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

PC使いなら、誰しも理想とするデスク環境があると思います。

僕もそんな理想を追い求めて色々なデバイスに手を出してきましたが、ついにその理想を実現できると思える至高のガジェットに出会えました。

デスクに置くだけで圧倒的な「コックピット感」を演出してくれる文句なしのカッコよさ。入力値をダイヤル操作で上下する気持ちよさ。現在の状態を確認しつつプリセット切り替えが可能なタッチパネルの便利さ。ワンボタンで36もの複雑なショートカットやアプリ起動を可能にするボタン。



それらすべてを左手だけでコントロールする、究極の左手デバイスを紹介します！

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