ライブ配信や動画制作ではド定番のショートカットキーコントローラーが「Stream Deck」。複雑な操作を瞬時に実行する場面で強力に役に立つ周辺機器です。豊富なラインアップが魅力ですが、中でもダイヤル付きのモデル「Stream Deck +」は、素早く、かつ正確な操作に強く、操作ミスやタイムロスしたくないときに役立ちます！

【目次】この記事で書かれていること：

Stream Deck +のメリットと注意点

Stream Deck +を購入する3つのメリット

1）複雑な操作をワンタッチ化

2）普段のPC作業の効率化にも最適

3）ダイヤルで直感操作

購入時に注意したい2つのポイント

1）初回設定がやや手間

2）モデル選びの難しさ

まとめ

詳細スペック情報