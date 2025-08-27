あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第104回
Elgato「Stream Deck +」
【ド定番】配信者なら絶対持ちたいショートカットキーボード「Stream Deck +」
2025年08月27日 17時00分更新
ライブ配信や動画制作ではド定番のショートカットキーコントローラーが「Stream Deck」。複雑な操作を瞬時に実行する場面で強力に役に立つ周辺機器です。豊富なラインアップが魅力ですが、中でもダイヤル付きのモデル「Stream Deck +」は、素早く、かつ正確な操作に強く、操作ミスやタイムロスしたくないときに役立ちます！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Stream Deck +を購入する3つのメリット
1）複雑な操作をワンタッチ化
2）普段のPC作業の効率化にも最適
3）ダイヤルで直感操作
購入時に注意したい2つのポイント
1）初回設定がやや手間
2）モデル選びの難しさ
この連載の記事
-
第103回
スマホ3万5000円で全部入り 防水にFeliCa搭載モトローラの「moto g66j 5G」がなかなかスゴい
-
第102回
デジカメ6万円のライカ！撮ったらすぐにプリントできるインスタントカメラ「ライカ ゾフォート2」
-
第101回
AV【マジ憧れ】寝室が映画館になるAladdin X2 Plusプロジェクター
-
第100回
ウェアラブル円安でも6000円台！安くて機能十分の逸品スマートウォッチ
-
第99回
PCなぜ今までなかったの！？ 絡まらないマグネットUSBケーブルが便利過ぎる【240W対応】
-
第98回
AVライブで耳が痛くならない！ スゴい技術で爆音だけを軽減するLoopの新感覚耳栓
-
第97回
PC私もこれしか使わない 縦型マウスの決定版、慣れると文句なしに楽！なロジクールLIFT
-
第96回
デジタルひたすら頑丈！水と埃に強い米軍規格のポータブルSSDが欲しすぎる
-
第95回
AV2万円なら買うわ！映画やライブ映像の音響体験が上がりまくり、ヤマハのヘッドホン「YH-L500A」
-
第94回
PCゲーミングモニターはこのくらいでいいんじゃね!? 34型ウルトラワイドで約6万円
- この連載の一覧へ