あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第104回

Elgato「Stream Deck +」

【ド定番】配信者なら絶対持ちたいショートカットキーボード「Stream Deck +」

2025年08月27日 17時00分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

Stream Deck +

Elgato「Stream Deck +」

　ライブ配信や動画制作ではド定番のショートカットキーコントローラーが「Stream Deck」。複雑な操作を瞬時に実行する場面で強力に役に立つ周辺機器です。豊富なラインアップが魅力ですが、中でもダイヤル付きのモデル「Stream Deck +」は、素早く、かつ正確な操作に強く、操作ミスやタイムロスしたくないときに役立ちます！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Stream Deck +のメリットと注意点

Stream Deck +を購入する3つのメリット
1）複雑な操作をワンタッチ化
2）普段のPC作業の効率化にも最適
3）ダイヤルで直感操作

購入時に注意したい2つのポイント
1）初回設定がやや手間
2）モデル選びの難しさ

まとめ
詳細スペック情報

この連載の記事
