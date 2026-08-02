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Clicks「Clicks Power Keyboard」
スマホにくっ付くミニキーボード！触ってわかる夢の使い勝手と打ち心地「Clicks Power Keyboard」はいいぞ
2026年08月02日 17時00分更新
スマートフォンの文字入力といえば、画面をタップするのが今の当たり前です。便利ではありますが、やっぱり「物理キーのほうが打ちやすい」という人も少ないながら存在します。そんな人の心をガッツリつかむのが、Clicks Technology「Clicks Power Keyboard」です。
この製品は、スマートフォンに磁石（MagSafe）で取り付けて使えるスライド式のキーボードという、とてもユニークなアクセサリーです。スマホが一瞬でQWERTYキーボード付き端末に変わる感覚は、一度体験すると忘れられません。
BlackBerryに代表される昔のキーボード付き端末が好きな人はもちろん、現代のガジェット好きにも刺さる逸品です。筆者も実際に触れてみて、「これは一部のマニアだけの製品じゃない！」と言いたくなる製品でした。
Clicks Power Keyboardは、MagSafe対応iPhoneやQi2対応Android機（もしくはMagSafe対応ケースとの組み合わせでも可）に装着できるスライド式のキーボードです。キー入力自体はBluetooth経由で接続し、スマートフォンだけでなくタブレットやスマートテレビなど最大9台までの機器と切り替えて使えます。
2300mAhのバッテリーを内蔵し、5Wのワイヤレス充電にも対応。LEDバックライト付きキーボードなので暗い場所でも入力しやすく、本体サイズは約119.7×76.6×15.2mm、重量は180gです。価格は公式サイトでプレオーダー価格で1万5900円となっています（時期により変動がある場合があります）。
【目次】この記事で書かれていること：
Clicks Power Keyboardのメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）普通のスマホを「キーボード付きスマホ」に変えてしまう
2）打鍵感がとにかく気持ちいい
3）モバイルバッテリーとしても一応役立つ
購入時に注意したいポイント
1）かなり重く、重心も前寄りになる
2）付けっぱなしには向かない。必要な時だけ装着が基本
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