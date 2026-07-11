キーボード好きの間で今、人気のブランド「Keychron（キークロン）」。ラインアップが豊富でどれを選べばいいか迷ってしまうほどですが、その最高峰であるハイエンドモデルには、一体どんな高級感と魅力が詰まっているのでしょうか。一度は触れてみたい、そんな憧れのモデルを今回試します。

紹介するのは、Keychronの最上位クラスとなる「Keychron Q3 Ultra 8K」。テンキーレスモデルで、アルミ削り出しの重厚なボディーに、最新のスイッチとワイヤレス技術を詰め込んだ一台。打ち心地はもちろん、奏でる音まで計算されたイケてるキーボードに迫ります。

Keychron Q3 Ultra 8K（今回テストしたのはJIS配列、バナナ軸）は、ただ文字を打つだけでなく、タイピングそのものを心地よい体験に変えてくれる、まさにハイエンドと呼ぶにふさわしい仕上がりとなっています。

仕事での使用から本格的なゲームプレイまで幅広く対応できるポテンシャルを持っていますが、高価で尖った製品ゆえの確認したいポイントもあります。次ページからはメリットとそのポイントを紹介します。

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