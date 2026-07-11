あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第182回
Keychron「Keychron Q3 Ultra 8K（JIS、バナナ軸）」
Keychronのキーボードが最高過ぎる！打ち心地も奏でる音もイケてるハイエンドモデルをチェック
2026年07月11日 17時00分更新
キーボード好きの間で今、人気のブランド「Keychron（キークロン）」。ラインアップが豊富でどれを選べばいいか迷ってしまうほどですが、その最高峰であるハイエンドモデルには、一体どんな高級感と魅力が詰まっているのでしょうか。一度は触れてみたい、そんな憧れのモデルを今回試します。
紹介するのは、Keychronの最上位クラスとなる「Keychron Q3 Ultra 8K」。テンキーレスモデルで、アルミ削り出しの重厚なボディーに、最新のスイッチとワイヤレス技術を詰め込んだ一台。打ち心地はもちろん、奏でる音まで計算されたイケてるキーボードに迫ります。
Keychron Q3 Ultra 8K（今回テストしたのはJIS配列、バナナ軸）は、ただ文字を打つだけでなく、タイピングそのものを心地よい体験に変えてくれる、まさにハイエンドと呼ぶにふさわしい仕上がりとなっています。
仕事での使用から本格的なゲームプレイまで幅広く対応できるポテンシャルを持っていますが、高価で尖った製品ゆえの確認したいポイントもあります。次ページからはメリットとそのポイントを紹介します。
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第181回
スマホスマホサイズのE Inkが3万円台で手に入る！ 絶対電子ペーパー派ならこいつはオススメ
-
第180回
PC安くて軽いノートPCならコレ！15万円台で仕事用にぴったりの14インチモデルを見つけた
-
第179回
AV神コラボ！XREALとROGが手を組んだ最強のゲーミングスマートグラス「R1」がもの凄く欲しい！！！
-
第178回
AVクラシック感がたまらねぇ！MarshallのBluetoothスピーカー、顔つき、スタミナ、サウンド全部イケてる
-
第177回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりコレ、1万円強で超スリム、21日もバッテリーが持つスマートウォッチだ!!
-
第176回
デジタル【感動】ロジクールの折りたたみマウス驚くほど使いやすい！しかも極薄
-
第175回
PC【99万円で買えるフェラーリ】世界限定4999台！ HP＆フェラーリのノートPCはガジェット界の跳ね馬だった
-
第174回
PC軽いノートPCが最強！899gなのに最新CPUでバッテリーも長持ちのdynabookがいい！
-
第173回
AV例の猫、ついにもふもふになる！ 聞きながら無限に撫でたくなるイヤホン
-
第172回
スマホポータブルオーディオ内蔵スマホ、水月雨「MIAD 01 5G HiFi」を使ってみた！ 4.4mmバランスジャック対応、有線イヤホンを高音質再生
- この連載の一覧へ