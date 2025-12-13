このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第211回

be quiet!／テックウインド「DARK MOUNT」

男の子はこういうのが好きなんです！パーツを合体させて使える【超】多機能キーボード

2025年12月13日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

be quiet! DARK MOUNT

be quiet!／テックウインド「DARK MOUNT」

「キーボードはただの入力装置」そんな価値観をひっくり返すのが、be quiet!の多機能キーボード「DARK MOUNT」です。最大の魅力は、まるで戦隊ロボのようにパーツを合体させ、使いやすい形態へ自由に変形できる点。テンキー、メディアドック、パームレストを自在に組み合わせられ、自分専用の操作ツールを机上につくれる感覚がたまらないんです。こういうの、みなさんも好きでしょ？

　過剰なほどに機能を盛り込んだ結果、実売価格は3万8000円前後と確かに高め。しかし逆に言えば、「この1台で周辺機器がほぼいらなくなる」レベルの多機能性を備えているため、ショートカットキーパッドや外付けメディアコントローラーを別で買う必要がありません。仕事にもゲームにもマルチに使える、ロマンと実用を両立したキーボードです。

【目次】この記事で書かれていること：

DARK MOUNTのメリットと注意点

DARK MOUNTを購入する3つのメリット
1）合体ギミックで理想の操作系を構築できる
2）8つのディスプレイキーで操作が爆速化
3）極めて静か。静音構造とアルミ天板の仕様

購入前に確認したい2つのポイント
1）3万8000円という価格
2）USB接続のみでワイヤレス非対応

まとめ
詳細スペック情報

