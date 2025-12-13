「キーボードはただの入力装置」そんな価値観をひっくり返すのが、be quiet!の多機能キーボード「DARK MOUNT」です。最大の魅力は、まるで戦隊ロボのようにパーツを合体させ、使いやすい形態へ自由に変形できる点。テンキー、メディアドック、パームレストを自在に組み合わせられ、自分専用の操作ツールを机上につくれる感覚がたまらないんです。こういうの、みなさんも好きでしょ？

過剰なほどに機能を盛り込んだ結果、実売価格は3万8000円前後と確かに高め。しかし逆に言えば、「この1台で周辺機器がほぼいらなくなる」レベルの多機能性を備えているため、ショートカットキーパッドや外付けメディアコントローラーを別で買う必要がありません。仕事にもゲームにもマルチに使える、ロマンと実用を両立したキーボードです。

