ポケモンより配信中の「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)で、いま新拡張パック「幻のいる島」で実装された「ギャラドスex」を中心にしたデッキが流行している。その内容を紹介していこう。

デッキの編成は、主力にギャラドスex。壁役にクリムガン、遠隔攻撃用にゲッコウガというもの。サポートのカスミで水エネルギーを早く溜められたら速攻もできる。

クリムガンの特性「さめはだ」により、敵はクリムガンを攻撃するたびに20ダメージを受ける。HPも100とそこそこ高めで、初手から出せる壁役としてはかなり凶悪な部類だ。

クリムガンで時間を稼いでいる間に、コイキングをギャラドスに進化させよう。余力があればケロマツをゲッコウガまで進化させ、特性「みずしゅりけん」で遠隔20ダメージを狙いたい。

ギャラドスの準備が整ったらワザ「あばれうずしお」の140ダメージが猛威を振るう。セレビィやピカチュウといった環境上位勢は一撃で倒せて、ミュウツーexのようにHP150以上で倒せない敵に対しては、ゲッコウガの特性などで押し込む戦略となる。ついでに相手のエネルギーをトラッシュ(廃棄)してくれたらなおよし。

このデッキの強いポイントは、コイキングからギャラドスの進化が1段階であることと、クリムガンにエネルギーを付与せずバトル場に出しているだけで相手が削れていくことだ。

また、ギャラドスexとクリムガンはそのままで、ゲッコウガの部分をシャワーズにする編成も見られる。こちらの場合はシャワーズの特性「おしながす」で、ベンチの水ポケモンに付けたエネルギーをバトル場のギャラドスへ付け替える戦略だ。

シャワーズはゲッコウガと比べて1進化でいいというメリットがあるため、場が整わない事故率を減らせるのは強み。空いた枠にトレーナーズカードを詰め込めるのも良い。

ただし、このギャラドス戦法には天敵が1人いる。それが闘タイプの「サワムラー」だ。ベンチで進化待ちのコイキングはHP30。そしてサワムラーは「ベンチポケモンに30ダメージ」与えるワザを持つ。まさかの一撃である。

進化さえできれば、HP180という高耐久力ゆえに、たいていの攻撃では一撃で倒されないギャラドスex(セレビィは除く)。ワザのエネルギーが4と重いのはネックだが、その高い火力は魅力と言えるだろう。

今後も「ポケポケ」の動きには注目していきたい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

