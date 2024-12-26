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auとUQモバイル初売り　ソニー「Xperia」など2万2000円引き

2024年12月26日 13時40分更新

文● @sumire_kon

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Xperia 10 VIとAQUOS sense9の製品画像

　KDDIは12月26日、auとUQ mobileで「歳末＆初売りセール」の開催を発表した。2024年12月26日から2025年1月14日まで展開する。

　キャンペーンの概要は以下のとおり。

●歳末＆初売りセール

■開催期間

・2024年12月26日〜2025年1月14日

■内容

・期間中に指定の条件をすべて満たしたユーザーの機種代金を最大2万2000円割引

■条件

au
・機種変更で対象機種を購入
・直近の購入機種を12ヵ月目以上利用していること
・対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たに加入、または継続して加入していること

UQ mobile
・機種変更で対象機種を購入
・直近の購入機種を2ヵ月目以上利用していること
・対象の「料金プラン」に新たに加入、または継続して加入していること

■対象機種

・Xperia 10 VI
・AQUOS sense9
・Galaxy S24 FE（auのみ）

■対象プラン等

au
・「auマネ活プラン＋ 5G ALL STARパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G DAZNパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G ドラマ・バラエティパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G Netflixパック（P）」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G Netflixパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G with Amazonプライム」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

UQ mobile
・「コミコミプラン+」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

　セールは全国のau／UQ mobile取扱店（沖縄県を除く）およびオンラインショップで開催。機種変更を検討中のユーザーは、チェックしてみるとよさそうだ。

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