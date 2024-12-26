auとUQモバイル初売り　ソニー「Xperia」など2万2000円引き

KDDIは12月26日、auとUQ mobileで「歳末＆初売りセール」の開催を発表した。2024年12月26日から2025年1月14日まで展開する。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●歳末＆初売りセール
■開催期間
・2024年12月26日〜2025年1月14日
■内容
・期間中に指定の条件をすべて満たしたユーザーの機種代金を最大2万2000円割引
■条件
au
・機種変更で対象機種を購入
・直近の購入機種を12ヵ月目以上利用していること
・対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たに加入、または継続して加入していること
UQ mobile
・機種変更で対象機種を購入
・直近の購入機種を2ヵ月目以上利用していること
・対象の「料金プラン」に新たに加入、または継続して加入していること
■対象機種
・Xperia 10 VI
・AQUOS sense9
・Galaxy S24 FE（auのみ）
■対象プラン等
au
・「auマネ活プラン＋ 5G ALL STARパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G DAZNパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G ドラマ・バラエティパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G Netflixパック（P）」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G Netflixパック」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G with Amazonプライム」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
・「auマネ活プラン＋ 5G」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
UQ mobile
・「コミコミプラン+」＋「故障紛失サポート ワイド with Cloud」
セールは全国のau／UQ mobile取扱店（沖縄県を除く）およびオンラインショップで開催。機種変更を検討中のユーザーは、チェックしてみるとよさそうだ。