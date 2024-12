auとUQモバイル初売り　ソニー「Xperia」など2万2000円引き

KDDIは12月26日、auとUQ mobileで「歳末&初売りセール」の開催を発表した。2024年12月26日から2025年1月14日まで展開する。

キャンペーンの概要は以下のとおり。

●歳末&初売りセール

■開催期間

・2024年12月26日〜2025年1月14日

■内容

・期間中に指定の条件をすべて満たしたユーザーの機種代金を最大2万2000円割引

■条件

au

・機種変更で対象機種を購入

・直近の購入機種を12ヵ月目以上利用していること

・対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たに加入、または継続して加入していること

UQ mobile

・機種変更で対象機種を購入

・直近の購入機種を2ヵ月目以上利用していること

・対象の「料金プラン」に新たに加入、または継続して加入していること

■対象機種

・Xperia 10 VI

・AQUOS sense9

・Galaxy S24 FE(auのみ)

■対象プラン等

au

・「auマネ活プラン+ 5G ALL STARパック」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

・「auマネ活プラン+ 5G DAZNパック」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

・「auマネ活プラン+ 5G ドラマ・バラエティパック」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

・「auマネ活プラン+ 5G Netflixパック(P)」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

・「auマネ活プラン+ 5G Netflixパック」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

・「auマネ活プラン+ 5G with Amazonプライム」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

・「auマネ活プラン+ 5G」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」

UQ mobile

・「コミコミプラン+」+「故障紛失サポート ワイド with Cloud」