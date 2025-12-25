特盛で正解！ なか卯「天然本まぐろ丼」は高いけど、うまい

ごきげんよう。年末年始くらい、ちょっと贅沢したくなりませんか？

年末だし、なか卯の「天然本まぐろ丼」を食べてみよう

丼チェーンの なか卯 は、12月24日より「天然本まぐろ丼」を発売中です。



商品名そのまま、“マグロの王様”とも称される天然の本まぐろの使用したスペシャルな海鮮丼。天然本まぐろはスーパーで並んでいてもリッチな価格帯ですよね。年末年始の時期ならではの、豪華なメニューです。

価格は並1180円。並以外にも各サイズ用意されていて、まぐろ2倍・ごはん大盛りの

「特盛」は1880円です。



今回は思い切って「特盛」を注文してみました！

▲天然本まぐろ丼（特盛） 1880円

※まぐろは並の2倍・ごはん大盛り



着丼した「天然本まぐろ丼 特盛」は、大盛りごはんの上に、まぐろの切り身がびっしり。数えてみるとだいたい20切れくらいが盛り付けられていました。



ご飯の上には錦糸卵と刻み海苔が敷かれ、見た目にも華やかです。



なお、トッピングの小ネギは、注文時にタッチパネルから「抜き」を選べる仕様になっていました。こうした細かな配慮はうれしいですね。

「特盛」（1880円）はマグロびっしり

では、いただいてみます！



リリースによると、使用部位は赤身。確かに、中トロのようなやさしいピンクではなく、身は凛とした濃い赤。錦糸卵とのコントラストがくっきりしています。



赤身だとあっさりしているイメージがあるのですが、なか卯の「天然本まぐろ丼」はどうでしょう？



ひと口食べてみると、とろける～！ うま～！



本まぐろは一般的に、脂のりがよく旨みが濃いとされていますが、やはりその通り！ 赤身の部位ではありますが、脂のりがよくなめらかで口の中でとろけていくようです。さすが本まぐろ！



赤身であることによって、まぐろの力強い風味も感じられます。スーパーで安売りされているまぐろのブツあたりとはあらかに別物で、「あ、いまちょっといい海鮮を食べているな」と思わず噛みしめてしまいます。

ごはんは白米ですが、敷かれている刻み海苔がほどよい“つなぎ”になっていて、白米に刺し身がのっている時にありがちな、ちょっとチグハグする感じはありません。そのあたりもよく考えられていると思います。



ただし、ごはんはアツアツで提供され、刺身が温まってしまいそうなのが気になりました。到着したら早くかっこんでいただくのがよいでしょう。

素直においしかった！値段は高いけど……

なか卯の「天然本まぐろ丼（特盛）」は、本まぐろならではの上質な味わいをしっかり楽しめる、満足度の高い一杯でした。もう、率直に言っておいしい。

なか卯といえば、親子丼やうどんのイメージが強いですが、期間限定で投入される海鮮丼も実は評判がいいんですよね。母体であるゼンショーグループが寿司などの海鮮業態を展開していることもあり、仕入れ面での強みがあるのでしょう。



とはいえ、価格はそれなり。並盛が1180円、今回私が食べた「特盛」は1880円です。



丼チェーンでこの価格となると、財布を取り出す瞬間に少しひるみます。……けれど、天然本まぐろを使っていることを考えると、むしろ良心的なのかどうか。判断に迷う、絶妙なラインでもあります。



少なくとも、「できるだけ安くまとめよう」という姿勢ではなく、「しっかりいいものを出そう」という気概は感じられました。



個人的には、本まぐろのおいしさに満足できたので、食べてみて後悔はなし！ 年末年始の「ちょっと贅沢したい日」に選択肢としてアリな一杯だと思いますよ。



※価格は税込み表記です。