甘辛うまっ！マクドナルド「手羽先風バーガー」黒コショウでクセになる

ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。

マクドナルドは5月20日より、“ご当地マック”として「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を発売します。

ご当地の魅力をバーガーに落とし込んだ新作シリーズ。思い返せば昨年も、“ご当地てりやきJAPAN”として各地の名物を取り入れた商品を展開していました。なお、今回も昨年同様エリア限定ではなく全国の店舗で販売されます。

ご当地マック

「名古屋名物 手羽先風」バーガーが気になる

ナベコ的に気になっているのは「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。名古屋名物の“手羽先”をイメージしたバーガーですが、これ、マクドナルドとしては意外な方向性じゃないですか？

というのも、手羽先って味わい的には完全にビールのおとも。それをマクドナルドがバーガーとしてどう落とし込んだの？？

いち早く実食！思っていたより手羽先だった

というので、気になる「手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」を試食会でいち早く食べてきました。

■名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン（単品490円～）

こちらが実物。なお、昨年の“ご当地てりやきJAPAN”では「シャカシャカポテト 手羽先味」が登場していましたが、手羽先風味をバーガーとして展開するのは今回が初めてです。

モモの一枚肉を使用したチキンパティが主役のチキンバーガー。チキンパティには黒コショウを使用し、さらに甘辛い“手羽先風ソース”を合わせています。辛味があるため、「辛味が苦手な人は注意」と注意記載がありました。

シリーズ3商品の中で、これだけがチキンバーガー。チキンパティってボリュームあるんですよね。

ガブリ。黒コショウの刺激とチキンのジューシーさ。そして、名古屋の手羽先らしい甘辛い味が同時に広がります！

ほおお、思った以上にちゃんと手羽先味でした。というのも、単にスパイシーなだけではなく、甘さがしっかりあるところがポイントかなと。砂糖をたっぷりきかせたような甘口のうまさと醤油の香ばしさが入ってきて、そのあとにスパイス感が追いかけてきます。それが、名古屋の手羽先っぽい。

すごいなと思ったのは、チキンパティの底側に手羽先風ソースがついていて、食べた瞬間にソースの味が舌にのってきます。なので、すごく手羽先風ソースの味をちゃんと感じるんですよね。どうやら、ソースをつける部分も効果的に考えられているらしい。

さらにマヨソースがバンズとのつなぎになって、ちゃんとマクドナルドのバーガーっぽくまとめてくれています。てりやきにも使われているマヨソースは、正式には「スイートレモンソース」といって、ほのかなレモン風味があります。それが、こってりした甘辛味にぴったり。

ビールがほしくなりました（笑）

北海道じゃが、博多明太のバーガーも同時発売

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒コショウの刺激が後を引いて、どんどん食べ進めてしまいます。ビールが欲しくなりました（笑）。マクドナルドでも辛口系のが好きな人にはかなり刺さりそう！



発売は5月20日から。シリーズの「北海道じゃがチーズてりやき」「博多明太バターてりやき」が同時発売です。

※記事中の価格は税込み

※店舗によって価格が異なる