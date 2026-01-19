このページの本文へ

1月22日発売

「え、春菊!?」でもうまい。ドムドムの春菊かき揚げバーガーが再び

2026年01月19日 13時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

まさかの！待望の復活です

　ドムドムハンバーガーは、「春菊かき揚げバーガー」（単品850円）を1月22日より発売します。

昨年話題になった「春菊かき揚げバーガー」復活

　「春菊かき揚げバーガー」は昨年初めて販売され、その大胆なビジュアルふくめて話題になったメニューです。今回、お客さんからの要望に応える形で再登場。

　カラッと揚がった2枚の分厚い春菊のかき揚げで、ジューシーなパティをサンド。それをさらにバンズで挟んだという大胆なビジュアルのバーガー。

　春菊が香りよく、また、春菊の間に挟まれたパティの肉汁と甘辛ソース、マヨネーズが春菊と絡み合い、止まらなるおいしさといいます。頬張ると、春菊かき揚げの「ザクザク！」という音がたつのもポイントなんだとか。

お近くにドムドムがある人はラッキー

　春菊とハンバーガーとの組み合わせは意外性がってびっくり！ 筆者は、かけそばにのせる春菊天が好きなので、この「春菊かき揚げバーガー」にも興味津々。前回食べられなかったので、できれば今回こそ食べてみたいです。

　ネックとしてはドムドムハンバーガーの店舗数が多くないので、お店を探すのが大変な点。お近くにドムドムがある人はラッキーですね。

　みなさんも、気になった人はこちらの店舗一覧ページをチェックしてみてください。

※記事中の価格は税込み

