「冷凍庫に吉野家がある」という幸せ。牛丼＆豚丼の11袋セットがAmazonタイムセールに登場

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「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 計11袋」がAmazonタイムセールに登場！

「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 計11袋（牛丼／豚丼 120g×各5袋／紅生姜60g×1袋）」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,860円のところ、10％オフの4,374円で販売中です。1袋あたりは約398円となります。

「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット」の特徴

Amazon商品ページより

「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット」は、吉野家の定番である牛丼と豚丼を自宅で楽しめる冷凍セットです。

牛丼には白ワインをベースにした発酵調味料を使用したタレが使われており、低温熟成によって仕上げられているといいます。牛肉は牛丼に適したものを選定し、玉ねぎは食感を考慮して加工されています。

豚丼は、豚肉と玉ねぎの配合を牛丼と同じ比率にして、コクがありながらさっぱりとした仕上がりとされています。

調理は電子レンジ対応で、外出せずに店舗の味を再現できる仕様です。1袋あたりの厚さは約1cmとされており、冷凍庫内でもかさばりにくく、ストック用途にも向いています。

まとめ：ストック用にも適したタイムセール価格

牛丼と豚丼をまとめて楽しめる「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 計11袋」が割引対象となっており、日常使いしやすい価格帯に収まっています。

電子レンジ調理に対応しており、自宅でもお店の味を手軽に味わえるセットとなっています。現在開催中のAmazonタイムセールでまとめて購入してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。