BLT、チーズケーキも増し増し！ローソン「盛りすぎ」今週商品をチェック

ローソンの「盛りすぎ」、今週も新商品が登場します！
ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を4週にわたって開催中です。今週から第3弾商品が登場しますよ。
価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次展開。今回は好評の「盛りすぎ」チャレンジに加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」の商品も用意するのがポイントです。
盛りすぎチーズケーキなど登場
「無印良品 お買得袋」も気になる
第3弾商品をチェック
この記事では第3弾の6月16日発売の商品をチェックします（一部商品は6月15日発売）。
＜6月15日夕方発売＞
▲盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）（194円）
従来品の「大きなチョコシュー」と比較して、クリーム（チョコクリームとホイップクリームの合計量）を約51％増量。
▲盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ（329円）
従来品の「ふわ濃チーズケーキ」と比較して、総重量を約51％増量。
＜6月16日発売＞
▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり（203円）
従来品と比較して、総重量を約51％増量。
▲盛りすぎ！BLTEサンド（430円）
従来品の「BLTEサンド」と比較して、ベーコンを約51％増量。
▲ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒 51％増量 121g（318円）
従来品の「てっげうめぇ！炭火焼き ゆず胡椒 80g」と比較して、総重量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲なとり ピリ辛うまいか 51％増量 114g（324円）
従来品の「なとり ピリ辛うまいか 75g」と比較して、内容量を約51％増量。
▲ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 51％増量 58g（208円）
従来品の「チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 38g」と比較して、内容量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲ローソンオリジナル ジャッキーカルパス 51％増量 109g（408円）
従来品の「ジャッキーカルパス® 72g」と比較して、内容量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲伊澤 やわらかロングタオル（348円）
従来品の「やわらかロングタオル 34cm×100cm」と比較して、長さを約2倍に増量。
▲東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス（648円）
従来品の「東進 今治抗ウイルスミニタオル 約25cm×約25cm」と比較して、総面積を約4倍に増量。
▲合わせすぎ！ソース＆塩焼そば（559円）
「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を一度に楽しめるセットメニュー。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）（697円）
カツカレーにフランクソーセージを1本追加した商品。
▲無印良品 お買得袋（1000円）
ローソン限定商品を詰め合わせたお得なセット。※ナチュラルローソンでの販売はない
え、まだ続くの・・・!?
すでに第3週ですが、なんと来週も新商品が登場します。太っ腹商品がたくさんで選ぶのに困ってしまいますね。
体感的に「盛りすぎ」に慣れっこになってきたとしても、実際、これだけの増量フェアはあっても年に数度のチャンス。お見逃し無いように！
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