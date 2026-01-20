松屋「ボルケーノうまトマハンバーグカレー」を限定販売！話題になった超重量級メニュー

牛めしの松屋では、松弁ネット限定のお弁当として「ボルケーノうまトマハンバーグカレー弁当」を1月20日より販売開始しました。販売期間は3月31日10時まで。

「ボルケーノうまトマハンバーグカレー」

松弁ネット限定で販売開始

「ボルケーノうまトマハンバーグカレー弁当」は、昨年12月にUber Eats限定メニューとして登場して話題になったもの。今回、松屋フーズ公式アプリ「松弁ネット」限定の商品として復活します。

松屋の人気メニューの「うまトマソース」と、コク深い味わいの「創業ビーフカレー」が"禁断の融合"を果たしたという一品です。ハンバーグを2個使用し、ライスは特盛、さらに半熟玉子も加えた、ボリューム満点な内容。

味わいとしては、ハンバーグから溢れ出す濃厚なお肉の旨みと、トマトの酸味、そしてカレーの辛みが絡み合う、“食の火山”のような逸品とうたいます。



※「松弁ネット」でのみの販売（期間限定）

※持ち帰り限定。みそ汁はつきかない

※税込価格

▲昨年Uber Eats限定メニューとして登場して話題に。

うまトマとカレー好き必食！ 超重量級な限定メニュー

ライス特盛＋ハンバーグ創業ビーフカレー＋半熟玉子＋うまトマソースにさらにハンバーグを1枚追加した「超重量級」ともうたった贅沢な内容。なんといってもハンバーグを2枚盛りで食べられるのが最大の魅力でしょう。うまトマソースと創業カレーソースでハンバーグをたっぷり堪能したい人はこの機会を逃さずに。

販売期間は3月末日の午前10時まで。ふだんは店内飲食で利用している人も「弁当のネット注文限定メニューがある」というのをアタマに入れておくといいかもしれないですね。