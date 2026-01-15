どん「ステーキ」を880円（税別）とお値打ち提供！ライス・パンは食べ放題【店舗・時間帯限定】

「ステーキのどん」は8店舗限定の“平日17時以降の限定メニュー”として「牛ジューシーステーキ」（880円 税込968円)を1月7日より発売中です。

1枚肉の「牛ジューシーステーキ」

平日17時以降880円（税込968円)

「牛ジューシーステーキ」では、牛1頭から数百グラムしかとれない希少部位を使用した、1枚肉のステーキを提供。ライス・パン、スープがおかわり自由で楽しめるバーもセットでついてきます（ドリンクなどのセットメニューは別料金）。

ハラミに似た柔らかい食感と濃厚な旨味が特徴。噛むほどに旨みができる「ツウ好み」の部位だそうで、コラーゲンやゼラチンを豊富に含んでいるのもポイントだとか。

販売店舗は以下の8店舗です。

（販売店舗）

群馬県：新前橋店・高崎北店・荒牧店・公田店・太田店

埼玉県：加須店・熊谷店

長野県：佐久店

どんの魅力が詰まったステーキがお値打ち

ステーキのどんのステーキは、各店舗にて、焼成前に下処理をするため、柔らかい食感でなおかつ、お肉本来の噛み応えが楽しめる仕上がりになるんだとか。そんなこだわりのステーキが880円（税込968円)という手頃な価格で楽しめます。

店舗限定ではありますが、お近くに対象店がある人はチェック！