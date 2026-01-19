このページの本文へ

1月26日～30日限定

マクドナルド「M→L」無料でサイズアップ！ 5日間限定「ひるまック」の好評キャンペーン再び

2026年01月19日 12時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

5日間限定！通常100円かかるボリュームアップが無料に

　マクドナルドは平日のランチタイムに提供している「ひるまック」の、セットポテトとドリンクをそれぞれMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、1月26日～30日の期間開催します。

ひるまック限定　M→L　無料でサイズアップ！

　マクドナルドでは、平日の10時30分から14時の時間帯限定で、定番バーガー5種のセットが600円台で楽しめる「ひるまック」のセットを提供しています。

　今回のキャペーンでは5日間限定で、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズが、それぞれLサイズに変更できます。 通常、マックフライポテトは＋50円でLサイズに、ドリンクは＋50円でLサイズに変更可能で、合計100円かかるところ無料です。

　ただし、ホットティー、プレミアムローストコーヒー（ホット）はLサイズがないため、また、ミニッツメイドオレンジはSサイズのみでの提供のため、変更対象外です。

＜対象商品＞

▲てりやきマックバーガーセット
　ひるまック価格 600円

▲ビッグマックセット
　ひるまック価格　680円

▲ダブルチーズバーガーセット
　ひるまック価格　640円

▲てりやきチキンフィレオセット
　ひるまック価格　630円

▲フィレオフィッシュセット
　ひるまック価格　620円

好評のキャンペーンが復活！

マクドナルド公式SNSおよび公式YouTubeでは漫才のオール巨人師匠が登場予定

　同キャンペーンは、昨年5月と11月に開催され好評だったという内容です。

　今回5日間限定でうれしい復活。この機会にお得にLランチを楽しんじゃう!?

※記事中の価格は税込み

