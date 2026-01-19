マクドナルド「M→L」無料でサイズアップ！ 5日間限定「ひるまック」の好評キャンペーン再び

マクドナルドは平日のランチタイムに提供している「ひるまック」の、セットポテトとドリンクをそれぞれMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、1月26日～30日の期間開催します。

ひるまック限定 M→L 無料でサイズアップ！

マクドナルドでは、平日の10時30分から14時の時間帯限定で、定番バーガー5種のセットが600円台で楽しめる「ひるまック」のセットを提供しています。

今回のキャペーンでは5日間限定で、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズが、それぞれLサイズに変更できます。 通常、マックフライポテトは＋50円でLサイズに、ドリンクは＋50円でLサイズに変更可能で、合計100円かかるところ無料です。



ただし、ホットティー、プレミアムローストコーヒー（ホット）はLサイズがないため、また、ミニッツメイドオレンジはSサイズのみでの提供のため、変更対象外です。

＜対象商品＞

▲てりやきマックバーガーセット

ひるまック価格 600円

▲ビッグマックセット

ひるまック価格 680円

▲ダブルチーズバーガーセット

ひるまック価格 640円

▲てりやきチキンフィレオセット

ひるまック価格 630円

▲フィレオフィッシュセット

ひるまック価格 620円

好評のキャンペーンが復活！

同キャンペーンは、昨年5月と11月に開催され好評だったという内容です。



今回5日間限定でうれしい復活。この機会にお得にLランチを楽しんじゃう!?

※記事中の価格は税込み