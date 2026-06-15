アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第205回
ヱビスが4種類も入ってるだと!? 飲み比べギフトセットがAmazonタイムセールで18％オフ
2026年06月15日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が
Amazonタイムセールに登場！
ギフトボックス入りの「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット（350ml×12本）」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,417円のところ、18％オフの2,798円で販売中です。1本あたりは約233円となります。
「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」の特徴
Amazon商品ページより
「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」は、麦芽100％のヱビスビールを4種類詰め合わせたセットです。350ml缶が12本入った構成で、父の日用ののし付きで提供されます。
原料にはヱビス酵母やバイエルン産アロマホップが使用されており、長期熟成によって仕上げられているといいます。ホップの香りや麦芽の香り、熟成による風味が調和した「ヱビス香」が特徴とされています。
アルコール度数は5～5.5％です。麦芽由来のコクや、ホップの清々しさが重なり合うバランスとされ、きめ細かな泡や黄金色の見た目も楽しめるといいます。
まとめ：飲み比べセットをお得に確保できるタイミング
複数種類のヱビスビールをまとめて試せる「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が、割引価格で提供されています。
父の日のギフトや自宅用として、現在開催中のAmazonタイムセールで購入してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第204回
グルメ父の日ギフトにも最適なプレモルセットがAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第203回
グルメ糖質ゼロ×本格ビールの味わい！ サントリー「PSB」24本がAmazonタイムセールで14％オフ
-
第202回
グルメサッカー観戦の冷蔵庫スタメンに！「一番搾り」日本代表デザイン缶がAmazonでセール中
-
第201回
グルメ定番ビールはまとめ買いで安くなる！ 「スーパードライ500ml」24本がタイムセールで21％オフ
-
第200回
グルメタンブラー付きでこの価格！ コカレロ2本セットがAmazonタイムセールで24％オフ
-
第200回
グルメ沖縄気分を自宅で！ オリオンの南国チューハイ5種セットがAmazonタイムセールに登場
-
第199回
グルメ週末の家飲みをちょっと格上げ！ 果実のように香る「黄桜 S 純米大吟醸」がAmazonタイムセール
-
第198回
グルメスマイルセールは本日終了、迷ったらこれ。春限定デザインのキリン「晴れ風」が26％オフ
-
第197回
グルメノンアルでも飲みごたえが欲しい人へ！ 「アサヒ ドライゼロ」が32％オフ
-
第196回
グルメ桜が浮かび上がって飲み頃を教えてくれる粋なデザイン 「キリン一番搾り」24本がAmazonで27％オフ！
- この連載の一覧へ