ヱビスが4種類も入ってるだと!? 飲み比べギフトセットがAmazonタイムセールで18％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が

Amazonタイムセールに登場！

ギフトボックス入りの「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット（350ml×12本）」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,417円のところ、18％オフの2,798円で販売中です。1本あたりは約233円となります。

「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」の特徴

Amazon商品ページより

「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」は、麦芽100％のヱビスビールを4種類詰め合わせたセットです。350ml缶が12本入った構成で、父の日用ののし付きで提供されます。

原料にはヱビス酵母やバイエルン産アロマホップが使用されており、長期熟成によって仕上げられているといいます。ホップの香りや麦芽の香り、熟成による風味が調和した「ヱビス香」が特徴とされています。

アルコール度数は5～5.5％です。麦芽由来のコクや、ホップの清々しさが重なり合うバランスとされ、きめ細かな泡や黄金色の見た目も楽しめるといいます。

まとめ：飲み比べセットをお得に確保できるタイミング

複数種類のヱビスビールをまとめて試せる「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が、割引価格で提供されています。

父の日のギフトや自宅用として、現在開催中のAmazonタイムセールで購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。