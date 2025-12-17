全国終了から北海道限定へ　あの「チェルシー」新作は“キャラメルサンド”

道南食品は、「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」を、北海道エリア限定で順次発売します。



内容量は6個入りで、価格は1382円。賞味期限は9か月です。

生食感チェルシーの「キャラメルサンド」が誕生！

道南食品は、“生食感チェルシー”シリーズを展開する菓子メーカーです。今回、同シリーズの新商品として「キャラメルサンド」を発売します。

「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」は、北海道限定で展開している「北海道生食感チェルシー バタースカッチ味」を、焼き菓子を練り込んだキャラメルチョコレートで挟んだサンド菓子です。



外側はサクサクとした食感に仕上げ、生食感チェルシー特有のやわらかな食感とバタースカッチの風味を組み合わせています。味わいはちょっぴりほろ苦く、「大人のキャラメルを極めた逸品」とうたいます。



同社はキャラメルおよびチョコレートの製造設備を有しており、これまで培ってきた製造技術を生かし、生食感チェルシーとキャラメルチョコレートを組み合わせた商品として開発しました。



販売は北海道内の観光土産品取扱店を中心に行います。12月15日より新千歳空港で先行発売しており、12月29日からは札幌市内の一部店舗、1月20日からは全道の土産品店および一部道の駅で販売を予定しています。

かつては全国販売していたチェルシー

北海道土産として進化

かつて明治が全国で展開していたバタースコッチ菓子「チェルシー」は、2024年春に販売を終了しました。現在は明治グループの道南食品がブランドを引き継ぎ、北海道限定の土産品として「北海道 生食感チェルシー」を展開しており、好評を得ています。

今回、キャラメルサンドの登場で、より商品バリエーションが魅力的になりました。

あのチェルシーの味わいを求めている人は、北海道へ訪れたら確実に「生食感チェルシー」をチェックしたいもの。そして、さらに進化した「キャラメルサンド」も、自分で味わうのもいいし、お土産で贈るのにも話題性がありそうです。





※価格は税込み表記です。