温めたら想像以上！ローソン、レンチンで完成する「パンケーキ」 チョコが溢れる～！

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。日本列島を寒波が襲っています。端的に言うと、寒い……。毎年のこととは言え、この時期の冷え込みは身にこたえます。今日もライトダウンの上にダウンを重ね、完全武装で過ごしているナベコですが、それでもやっぱり寒い。

そんな寒い季節でも、甘～い誘惑にはつい負けてしまうもの。少しでも暖をとりたい……そんな今の時期にぴったりな「温める」スイーツが、ローソンから登場しました。

レンチンで完成

チョコレートソースに溺れる パンケーキ

ローソンは「チョコレートソースに溺れる ふわふわパンケーキ」を1月20日より発売しました。価格は286円。

チルド（冷蔵）で販売されていますが、電子レンジで温めがオススメという商品です。

さっそく温めてみました。温め時間は500Wの場合20秒が目安です。



「すこし開封して」温めるように注意書きがあったので、袋を少し切った状態で電子レンジに入れ加熱しました。コンビニのおにぎりと同じ要領ですね。

開けてびっくり！

チョコソースがダバ～！

大量に溢れだしているじゃないですか。



え、こんなに？

パンケーキは2枚重ねで高さがあり、てっぺんからチョコソースがあふれ出していて、見た目はまるで滝。大げさかもしれませんが、本当にナイアガラです（興奮）。

へええ、冷えて固まっていたチョコソースが、上部と中の層から一気に流れ出る仕組みなんですね。袋に入っている状態だと、チョコソースはほとんど見えていなかったので、ここまで“チョコとろ～”な状態に仕上がるとは予想外でした。

さて、肝心の味はどうかな？

パンケーキは、ふわふわとした軽い食感。濃密に焼き上げたタイプではなく、空気をたっぷり含んだ、軽やかな仕上がりです。



温めたこともあり、口の中でふわっと消えていくような舌ざわり。個人的には、この重くなさがありがたいです。

チョコソースはミルク感たっぷりで、いい意味でプレーン。気軽に食べられる味設計で、軽い食感のパンケーキとよい相性でした。



2枚重ねというボリュームがありながらも、気づけばパクパク食べ進めていましたよ。

溢れるビジュアルにびっくり！寒い日に食べたいスイーツ

気になるカロリーは226kcalと、スイーツとしては意外と控えめ。パンケーキ2枚重ねなのにギルティさはほどほどです。

チョコの滝のような見た目に思わず大興奮しちゃいました。寒い日にがんばるために注目したい、コンビニの“あつトロ”スイーツでした！！

※記事中の価格は税込み