温めたら想像以上！ローソン、レンチンで完成する「パンケーキ」 チョコが溢れる～！

2026年01月21日 13時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

寒い夜だから……。チョコソースを待ちわびて

　ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。日本列島を寒波が襲っています。端的に言うと、寒い……。毎年のこととは言え、この時期の冷え込みは身にこたえます。今日もライトダウンの上にダウンを重ね、完全武装で過ごしているナベコですが、それでもやっぱり寒い。

　そんな寒い季節でも、甘～い誘惑にはつい負けてしまうもの。少しでも暖をとりたい……そんな今の時期にぴったりな「温める」スイーツが、ローソンから登場しました。

レンチンで完成
チョコレートソースに溺れる　パンケーキ

　ローソンは「チョコレートソースに溺れる　ふわふわパンケーキ」を1月20日より発売しました。価格は286円。

 

1月20日より発売

　チルド（冷蔵）で販売されていますが、電子レンジで温めがオススメという商品です。

電子レンジで温めます

　さっそく温めてみました。温め時間は500Wの場合20秒が目安です。

　「すこし開封して」温めるように注意書きがあったので、袋を少し切った状態で電子レンジに入れ加熱しました。コンビニのおにぎりと同じ要領ですね。

え!?

　開けてびっくり！

　チョコソースがダバ～！

とろ～！ダバ～！

　大量に溢れだしているじゃないですか。

　え、こんなに？

　パンケーキは2枚重ねで高さがあり、てっぺんからチョコソースがあふれ出していて、見た目はまるで滝。大げさかもしれませんが、本当にナイアガラです（興奮）。

お皿に移しました。ビジュアルに上がる

　へええ、冷えて固まっていたチョコソースが、上部と中の層から一気に流れ出る仕組みなんですね。袋に入っている状態だと、チョコソースはほとんど見えていなかったので、ここまで“チョコとろ～”な状態に仕上がるとは予想外でした。

　さて、肝心の味はどうかな？

パンケーキは軽い食感

　パンケーキは、ふわふわとした軽い食感。濃密に焼き上げたタイプではなく、空気をたっぷり含んだ、軽やかな仕上がりです。

　温めたこともあり、口の中でふわっと消えていくような舌ざわり。個人的には、この重くなさがありがたいです。

甘すぎずパクパクと食べ進められる！

　チョコソースはミルク感たっぷりで、いい意味でプレーン。気軽に食べられる味設計で、軽い食感のパンケーキとよい相性でした。

　2枚重ねというボリュームがありながらも、気づけばパクパク食べ進めていましたよ。

溢れるビジュアルにびっくり！寒い日に食べたいスイーツ

　気になるカロリーは226kcalと、スイーツとしては意外と控えめ。パンケーキ2枚重ねなのにギルティさはほどほどです。

　チョコの滝のような見た目に思わず大興奮しちゃいました。寒い日にがんばるために注目したい、コンビニの“あつトロ”スイーツでした！！

※記事中の価格は税込み

