【今週】 こってり濃厚系「カップヌードル」が登場、スープストックでは「七草粥」発売

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。



年が明け、日常が少しずつ戻ってくる頃ですね。今週、仕事始めという人も多いのではないでしょうか。ひえ～、となりつつも、お正月ボケを少しずつ切り替えて、今年もがんばってまいりましょうね。



新年のスタートに弾みをつけたいときにチェックしておきたい、今週の注目グルメをピックアップします。

ケンタの「レッドホットツイスター」が冬に復活！

1月5日～

ケンタッキーフライドチキンは1月5日より、数量限定で「レッドホットチキン」（単品340円）を発売します。

夏の定番として知られる辛旨メニューが、昨年に続いて冬の時期にも登場。スパイスを効かせた衣で仕上げたフライドチキンで、刺激的な辛さの中に鶏肉の旨味を感じられるといいます。チキンはKFC独自の製法により、噛んだ際に肉の旨味が広がる点が特徴とされています。

同時に「レッドホットツイスター」（単品390円）も販売されます。

・お待ちかね！ ケンタの「レッドホットチキン」が復活！「激辛チャレンジ」もあるよ

"もやしカスタム”推奨

ガッツリ系カプヌ「背脂豚骨醤油 ビッグ」1月5日～

日清食品は「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」を2026年1月5日より発売します。292円。

"ガッツリ系ラーメン" を表現した商品で、醤油をベースに豚骨のうまみをきかせた濃厚な味わいのスープが特長。別添の「特製豚オイル」を加えると、豚とニンニクの香りが際立ち、パンチのある味わいに仕上がるとしています。具材は "謎肉" のほか、キャベツ、背脂が入っています。

・こってりでビッグ！「カップヌードル 背脂豚骨醤油」もやしカスタム推奨の一杯

スープストックトーキョーの「七草粥」

1月7日限定

スープ専門店「Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）」は、外食店舗および「家で食べるスープストックトーキョー」の一部店舗にて、1月7日の当日限定メニュー「真鯛薫る七草粥」を提供します。

神奈川県三浦半島の岩崎ファームで育てられた春の七草を使用し、この日のための仕立てた七草粥。鯛だしと瀬戸内産真鯛のほぐし身を合わせた粥に、せりやなずななど春の七草を加えています。

・スープストックトーキョーの「七草粥」が今年も！ 1月7日限定で販売

「肉厚チキンムネかつ」が松のやで

ヘルシーなのにボリューム満点！1月7日～

松のやでは1月7日15時より、「肉厚チキンムネかつ」各種を発売します。

鶏むね肉をサクッと揚げたやわらかな「肉厚チキンムネかつ」は、しっとりした食感。特製パン粉でサクッと香ばしい衣に身を包み、あっさり仕上げの食べやすい一品だそう。

ソースには、濃厚バターにパンチの効いたガーリックが食欲そそる「ガーリックバターソース」を添えている。ライス、みそ汁がついた定食仕立て。





・「肉厚チキンムネかつ」が松のやで！ ヘルシーなのにボリューム満点！

サブウェイに冬限定サンドが登場！

チーズが主役の2商品 1月7日～

サブウェイは2026年1月7日より、冬季限定商品として「カリとろチーズバジルチキン」「カリとろチーズガリトマチキン」を全国の店舗で発売します。各630円。



いずれも、チーズを使用した“チーズブレッド”を使用しています。

カリとろチーズバジルチキンは、昨年に引き続き登場する冬の限定商品です。爽やかな香りのバジルチキンに、濃厚なチーズソースを合わせた温かいサンドイッチです。

カリとろチーズガリトマチキンは、新開発のトマトガーリックソースを使用した一品です。すりおろし野菜のような仕立てに、トマトの香りやにんにく、オレガノの風味を加え、チキンとチーズに合わせています。

・チーズ好き集合！ 「カリッ」「とろ～り」でアガるサブウェイ冬の限定サンド

博多名物「もつ鍋」とシビ辛の「麻辣火鍋」が登場！

やよい軒は2026年1月8日から「もつ鍋定食」（1090円～）と「麻辣火鍋定食」（1190円～）を発売します。

「もつ鍋定食は」ぷりっとした食感の牛もつに、キャベツ、人参、玉ねぎ、もやしを合わせた鍋定食です。野菜は1日あたりの摂取量の目標の2分の1を使用しています。

「麻辣火鍋定食」は花椒と唐辛子の痺れる辛さに、八角の香りを効かせた火鍋が主役です。



野菜の旨味とスパイスの香りが重なり、本格的な風味が特徴としています。こちらも野菜は2分の1日分を使用しています。

・やよい軒「もつ鍋」と「麻辣火鍋」を同時発売！ごはんはおかわり無料