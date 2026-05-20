松屋またやってしまった！「チミチュリ×厚切りポーク」想像の3倍クセ強
2026年05月20日 18時30分更新
ごきげんよう、心のよりどころを求めるモグモグウーマン、ナベコです。今回は松屋の新作「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を食べました。
アルゼンチン発祥のチミチュリソースを松屋流にアレンジし、厚切りポークと組み合わせた一品。定期的にユニークなメニューを世に送り出している松屋ですが、今回のチミチュリも「またやった」的な愛嬌を感じます。実際どうなんでしょう。
松屋の「チミチュリ」2026年版はグリーン
あ、こうくる……。バジルのクセ強系
「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を注文。なお、生野菜抜きの「チミチュリソース厚切りポークグリル」も100円引きで販売されています。
▲チミチュリソース厚切りポークグリル定食 1280円
見た瞬間、「緑っっっ!!」と声が出そうなくらいでした。ポークが完全に緑のどろどろソースに埋まっています。本物のほうが公式ビジュアルより緑の割合が高い。
ちなみに松屋で“チミチュリ”を手掛けるのは今回が最初ではありません。2024年5月には「チミチュリソースハンバーグ定食」が登場。
2024年のチミチュリは真っ赤なビジュアルで、容赦ない激辛仕様でした（関連記事：激辛注意、松屋の新作なんでこんなに攻めている）。
ところが今回は打って変わって、爽やかなグリーン。えっ!? ビジュアルが180℃変わっている。ハンバーグとポークという違いはありますが、これはもうまったく別モノです。
ソースにはバジルが使われているとのことで、ふわっと立ち上がる香りがかなり独特。松屋の店内なのに、異国のような雰囲気が漂います。
ソースには、細かく刻んだ野菜が入ってゴロゴロ感もあります（おそらく、玉ねぎや赤ピーマン）。ヘルシーそうというか、なんだかわからないというか。
食べてみると、広がるのはバジルと香味野菜の風味。なるほど、爽やかな香気です。アルゼンチンではチミチュリソースは肉料理をおいしくするソースとして知られています。今回も役割的には、厚切りポークの脂を爽やかにしてくれるポジション。
……が、かなり塩っけが強い。さらに厚切りポーク側にも塩味がしっかりついているため、一緒に食べると「うおっ、濃い！」となる瞬間があります。
もちろん、塩けでごはんは進みます。進むんですが、松屋の定食としてイメージする、定食系の味の濃さというより、香草と塩気がミックスしたちょっと異国系。日本っぽい甘からさがないので、人を選ぶかもしれません。
食べた人で感想が割れそう
ちなみに以前登場した「チミチュリソースハンバーグ定食」は激辛でしたが、今回は辛いというより塩辛さのほうが立っていて、唐辛子系の刺激はそこまで強くありません。辛いものが苦手な人でも試しやすそうです。
見た目のインパクトでなぐって、味の独特さでも個性を出してくる。今回の松屋は、最近のメニューの中でもかなり振り切った一品に思えます。けっこうクセ強。これは食べた人で感想が割れそう。
「あなたの食卓になりたい」と家庭的な空気を出してくる牛めしチェーンなのに、ここまで個性的なものを出してくるのがすごい。今回、久々に「やった」感ある新作でした。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1135回
グルメドロドロ濃厚……ローソンの天一「こってりMAXあんかけ」、もはやシチュー
-
第1134回
グルメ「これ本当にタコライス？」松屋新作、食べると“松屋らしさ”全開だった
-
第1133回
グルメうどんがバグってる ポテトもチュロスも“全部うどん”
-
第1132回
グルメ牛角「これじゃない…」声に応えて“やみつき塩キャベツ”復活、これは外せないよね
-
第1131回
グルメ海老カツどーん！丸亀「トマたまカレー」最上位は満足度が段違い
-
第1130回
グルメうまっ！ココイチ南インドの「ケララチキンカレー」マイルドなのに辛い、本格派
-
第1128回
グルメとみ田監修「濃厚豚骨魚介らぁめん」400円台の冷凍で登場！ｻﾞﾗﾘ濃厚、イイネ
-
第1127回
グルメファミマ、進化系もっちりチーズパン。やばい、これはおつまみ
-
第1126回
グルメ正気か!? 丸亀製麺「うどんメシ」食べたらちゃんとアリだった
-
第1125回
グルメどうなの？日清カップメシ初の「白ごはん」試してわかった地味にアリな理由
-
第1124回
グルメローソンに「野沢温泉蒸留」のジントニック登場！シークヮーサーと白桃、どっちも個性派
- この連載の一覧へ