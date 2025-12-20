スシローに札幌“すみれ”監修ラーメンが降臨！冬に食べたい「濃厚みそ」

スシローは12月22日より、すみれ監修の「札幌濃厚みそラーメン」（480円〜）を全国にて販売する。

スシローに人気店「すみれ」監修の一杯が登場

回転寿司チェーン スシローはレストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを展開中。



今回、食べログで点数3.61の高評価を獲得している、札幌味噌ラーメン界を代表する人気店「すみれ」監修の一杯を発売するにいたった。

「札幌濃厚みそラーメン」は、監修店同様に濃厚でコクのあるみそスープに仕立てており、スシロー自慢の麺と相性抜群。生姜の香りで引き立てた、まろやかな味噌のコクの旨みを楽しめるという。

札幌の名店「すみれ」とは

北海道ラーメン界随一の知名度を誇る「すみれ」は、昭和39年創業の老舗として全国に名を馳せる味噌ラーメンの名店。



濃厚でコク深い味噌スープは、熱々のラードが表面を覆うことで“最後まで冷めない一杯”を実現したといい、中太ちぢれ麺との相性も抜群で、力強い旨みが特徴。

地元のみならず全国に熱烈なファンを持ち、札幌ラーメン文化を牽引してきた。札幌では本店、すすきの店、里塚店、関東では横浜店を構え、不動の人気を誇る。

チェックは早めが良さそう！

名店監修の味が、気軽にスシローで楽しめるのは嬉しい！ 480円～という手頃な価格で、お寿司と一緒に味わってみたい。



販売は1月6日までを予定しているが、販売予定総数45万食が完売次第終了となるそうなので早めにチェックしておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）

（※値段は店舗により異なる）